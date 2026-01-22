El Barça no quiere un tercer tropiezo en casa del colista

Dario Brizuela of FC Barcelona and McKinley Wright IV of Dubai Basketball in action during the EuroLeague Regular Season Round 23 match played between FC Barcelona and Dubai Basketball at Palau Blaugrana on January 20, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça afronta este viernes su segundo compromiso de la semana en la Euroliga con la obligación de no fallar en la pista del colista, el LDLC ASVEL Villeurbanne, en un duelo correspondiente a la jornada 24 en el que los blaugranas buscan aferrarse a la zona de 'Play-offs' y evitar una sorpresa que podría salir cara en una competición muy igualada.

El conjunto de Xavi Pascual llega al Astroballe en una dinámica positiva tras el sufrido triunfo ante el Dubai Basketball en el Palau Blaugrana (91-89), un partido de claroscuros que dejó sensaciones encontradas pero que permitió a los 'culers' mantenerse entre los seis primeros.

Y, pese a que el balance reciente favorece al Barça, con tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos directos, el escenario no invita a la confianza: los blaugranas encadenan dos derrotas consecutivas en sus últimas visitas al ASVEL Villeurbanne.

Los franceses, dirigidos por Pierric Poupet, atraviesan un momento delicado ya que es el colista de la competición tras acumular cuatro derrotas consecutivas, la última especialmente dura en casa ante el Zalgiris Kaunas (77-96), pese a los 21 puntos de Thomas Heurtel. Sin embargo, el Barça es consciente de que el contexto europeo no permite relajaciones, y menos ante un rival que, sin presión clasificatoria, puede jugar con libertad.

La advertencia para los 'culers' está clara: el ASVEL, pese a su posición en la tabla, cuenta con talento individual y experiencia para castigar cualquier desconexión. Heurtel y Edwin Jackson, ambos con pasado blaugrana, aportan puntos y liderazgo, mientras que el equipo francés suele elevar su nivel cuando actúa como local, convirtiendo el Astroballe en un escenario incómodo para los grandes.

El Barça, por su parte, llega con el recuerdo todavía fresco del duelo ante Dubai, un partido en el que sufrió más de lo previsto y que solo pudo resolver gracias a un sobresaliente tercer cuarto y a la inspiración final de Darío Brizuela, autor de 25 puntos, y Kevin Punter, que sumó otros 20. Un aviso de que, lejos del Palau, cualquier bajada de tensión puede resultar decisiva.

Si logra la victoria, el conjunto blaugrana reforzará su posición en la zona noble de la clasificación y dará un paso importante en una semana exigente, mientras que una derrota supondría un serio contratiempo ante un rival, a priori, marcado en rojo como oportunidad de sumar.

En el apartado médico, el LDLC ASVEL no ha facilitado aún un parte oficial de lesionados para el encuentro ante el Barça. Edwin Jackson regresó a la acción en la pasada jornada, mientras que Glynn Watson fue baja en el último partido. Además, el reciente fichaje Braian Angola ha sido inscrito y podría debutar.

En el Barça siguen fuera Will Clyburn, que continúa de baja tras lesionarse en la jornada 17 y no se espera su regreso hasta finales de enero o principios de febrero, y Juan Núñez, fuera por una lesión de rodilla y no reaparecerá, previsiblemente, hasta abril.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ASVEL VILLEURBANNE: Heurtel, Lighty, Ajinca, Ndiaye y Vautier --posible quinteto inicial--; Eboua, Seljaas, Atamna, Harrison, Massa, Jackson y Traoré.

BARÇA: Satoransky, Punter, Brizuela, Shengelia y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Fall, Parra, Laprovittola, Norris y Vesely.

--ÁRBITROS: Sukys, Racys y Attard.

--PABELLÓN: Astroballe.

--HORA: 20.45/Movistar+.