EA7 Emporio Armani Milan - Barça - FCB

El Barça de Pascual alimenta su crisis en Milán

El cuadro azulgrana encajó su quinta derrota casi seguida en Euroliga a pesar de la reacción del último cuarto

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça dio otro paso atrás en la Euroliga este jueves al caer (87-84) a domicilio ante el EA7 Emporio Armani Milan en la jornada 30, otro mal partido de los de Xavi Pascual, que empiezan a complicarse los 'playoffs', a pesar de maquillarlo en el último cuarto.

El conjunto catalán encajó su quinta derrota en las últimas seis jornadas de la máxima competición continental para quedarse en 17 victorias, sin margen para ser cazado por los equipos que buscan el 'Top 10', entre ellos el propio Milan (15). Pese al parón de Liga Endesa, al Barça le pesaron las piernas y volvió a dejar malas sensaciones, aunque fue capaz de un 9-33 de despedida honrosa.

Al equipo azulgrana se le complicó la papeleta con un 2 de 13 en triples en el primer tiempo, una falta de producción ofensiva notable, maquillada por el rebote ofensivo. Además, los de Pascual tampoco sacaron una defensa potable en el Allianz Cloud, ante un acierto coral y más organizado de los locales.

El Milan metió casi todo desde fuera y contó con un ex de los catalanes como Leandro Bolmaro inspirado al igual que en el duelo del Palau. Armoni Brooks, Quinn Ellis, Josh Nebo o Zach LeDay añadieron trabajo a un Barça que trató de corregir atrás sin éxito, buscó a Kevin Punter con poco acierto igual y fue de mal en peor hacia el descanso con las pérdidas del segundo cuarto (44-30).

La caída en picado azulgrana aún continuó tras el paso por vestuarios. El mal porcentaje creció y tampoco la defensa ayudó, aunque el acierto de los italianos estuvo fuera de lo normal. Apenas una canasta fallaron los locales en el tercer parcial, ajusticiado el Barça hasta el último tiro sobre la bocina de Brooks (78-51).

Del 27 abajo, Pascual dio con la tecla del quinteto en el último cuarto, con Will Clyburn quitándose algo de la losa que arrastra tras su lesión, Joel Parra, Jan Vesely y Tomas Satoransky. Lo que empezó como un buen parcial se convirtió en el silencio de un incrédulo Allianz Cloud, viendo menguar la renta sin freno.

Los de Giuseppe Poeta jugaron a agotar el reloj y al Barça le faltó apenas una posesión para firmar una épica remontada. Dos triples seguidos de Satoransky en los últimos segundos fueron el último órdago y Tornike Shengelia probó desde su campo la canasta que hubiera supuesto el empate, pero el Barça no evitó que la crisis sea cada vez más real y que la Euroliga se complique.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: EA7 EMPORIO ARMANI MILAN, 87 - BARÇA, 84. (46-34, al descanso)

--EQUIPOS.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Ellis (8), Bolmaro (13), Shields (13), Leday (16) y Nebo (12) --quinteto inicial--; Booker (10), Brooks (11), Ricci (-), Guduric (4), Tonut (-).

BARÇA: Satoransky (11), Punter (7), Clyburn (10), Shengelia (15) y Hernangómez (6) --quinteto inicial--; Cale (4), Norris (-), Brizuela (7), Vesely (15), Fall (-), Laprovittola (-), Parra (9).

--PARCIALES: 24-17, 22-17, 32-17, 9-33.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Ryzhyk y Kowalski. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Allianz Cloud.