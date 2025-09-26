El Barça pierde a Joan Garcia entre 4 y 6 semanas y a Raphinha para tres semanas

El portero se rompe el menisco interno de la rodilla derecha y estará de 4 a 6 semanas de baja tras ser sometido a una artroscopia

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este viernes por la tarde las lesiones de dos puntales del equipo de Hansi Flick, como son el extremo y capitán Raphinha, con una lesión en el muslo que le tendrá unas tres semanas fuera, y el portero titular Joan Garcia, que deberá someterse a una intervención de rodilla y podría estar de cuatro a seis semanas de baja si todo sale según lo previsto.

"El jugador Joan Garcia sufre una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana (sábado) se someterá a una intervención para practicarle una artroscopia a cargo del doctor Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, dependiendo de su evolución", explicó el club blaugrana.

Joan Garcia, titular indiscutible para Flick desde su llegada este pasado verano procedente del RCD Espanyol, ha jugado siete partidos en este arranque de campaña y ha estado invicto en tres de ellos. En los seis duelos de LaLiga EA Sports ha encajado 4 goles y, en el único jugado de la Liga de Campeones, encajó uno en la victoria en Newcastle (1-2).

Con esta lesión, sumada a la de Marc-André ter Stegen, la portería blaugrana pasará a ser defendida de nuevo por el veterano polaco Wojciech Szczesny. Si la lesión de Joan Garcia va para la parte alta del tiempo de baja estimado, podría perderse tres partidos de 'Champions', incluido el del PSG en casa del 1 de octubre, y unos 6 partidos de Liga.

Por otro lado, el extremo Raphinha también deberá parar tras lesionarse en el partido contra el Real Oviedo (1-3) de este jueves. "Raphinha sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de 3 semanas", explicó el club blaugrana.

Raphinha, que pidió el cambio en la segunda parte del choque en el Carlos Tartiere, ha jugado los siete partidos de la temporada con 3 goles y 2 asistencias en su haber. De momento, su baja podría ser subsanada con la inminente alta médica de Lamine Yamal, que viene de perderse los últimos cuatro partidos.