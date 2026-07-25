El Barça se pone "a disposición" de la familia del trabajador fallecido en las obras del Camp Nou

Archivo - Obras del nuevo estadio de fútbol Spotify Camp Nou, a 7 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El regreso del primer equipo masculino de fútbol del FC Barcelona al nuevo Spotify Camp Nou será progresivo, con tres fases distintas co - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha lamentado el fallecimiento de un hombre de 54 años que el viernes sufrió un golpe mientras trabajaba en las obras del Camp Nou y se ha puesto "a disposición" de su familia.

"El FC Barcelona lamenta profundamente el fallecimiento del trabajador que ayer perdió la vida en el accidente laboral ocurrido durante las obras de remodelación del Spotify Camp Nou. El club quiere expresar su más sentido pésame y trasladar todo su apoyo y cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros", señaló el club en un comunicado este sábado.

Los Mossos d'Esquadra informaron de que habían recibido un aviso de un accidente laboral a las 15.30 horas del viernes. Al lugar de los hechos se trasladaron dotaciones de la comisaría de les Corts, de la Unidad de Investigación y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada para salvar la vida al hombre.

"El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quiere transmitir personalmente sus condolencias a la familia y se pone a su disposición en nombre de toda la entidad", concluyó la entidad azulgrana.