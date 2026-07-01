El Barça presenta su nueva equipación 2026/27 inspirada en el 'latido blaugrana'

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal con la nueva primera camiseta para la temporada 2026/27 - FCB

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona presentó este martes por la noche su nueva primera equipación para la temporada 2026/27 en un acto celebrado en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), una puesta en escena concebida como una experiencia artística e inmersiva con la que el club quiso vincular la nueva camiseta con el concepto del 'Batec blaugrana' ('latido blaugrana') y con elementos de identidad cultural de la ciudad.

Según explicó la entidad, la nueva camiseta mantiene las tradicionales franjas verticales azul y grana, aunque reinterpretadas mediante una gradación cromática que busca aportar "movimiento y profundidad" a una imagen reconocible de la identidad del club, similar al efecto de la fachada del nuevo Spotify Camp Nou.

El club enmarcó el lanzamiento bajo el lema 'Batec blaugrana. La passió que ens mou' ('Latido blaugrana. La pasión que nos mueve'), un concepto que definió como la energía compartida entre equipo y afición y como una pasión que, "más allá de los resultados", conecta generaciones y actúa como elemento de unión entre el terreno de juego y la grada.

Para trasladar esa idea, el Barça organizó una presentación en formato 'performance' en la que combinaron danza contemporánea, música en directo y recursos audiovisuales para recrear, según el club, "las diferentes fases emocionales de un día de partido", desde la espera previa al encuentro hasta la celebración final. Durante el espectáculo, movimientos de jugadores y gestos de aficionados fueron integrándose visualmente como representación de ese "latido compartido".

Una de las principales novedades de la equipación será también el estreno de una nueva tipografía exclusiva para nombres y dorsales denominada 'FC Barcelona Modernista'. El club explicó que esta identidad gráfica está inspirada en el modernismo catalán y busca trasladar al ámbito deportivo valores como "la creatividad, la innovación, la singularidad y el orgullo cultural". Entre sus características destacan formas estilizadas, proporciones verticales y acabados orgánicos que reinterpretan ese lenguaje artístico en clave contemporánea.

Esta nueva tipografía se utilizará únicamente en la primera equipación del club y será visible en los primeros equipos masculino y femenino en competiciones como la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa, mientras que en LaLiga continuará empleándose la identidad visual oficial de la competición. Además, el Barça señaló que esta línea gráfica también se extenderá al resto de equipos profesionales y categorías formativas.

La nueva camiseta incorpora asimismo cambios comerciales e institucionales. En la manga izquierda aparecerá el logotipo de Midea como nuevo Main Partner a partir del 1 de julio y, además, el dorsal de los primeros equipos masculino y femenino incluirá el emblema de la Fundació Barça como parte de una iniciativa con la que el club pretende dar visibilidad internacional a su actividad social vinculada a ámbitos como la salud mental juvenil, la protección de la infancia, la inclusión o la educación.