El Barça presenta una queja formal a la RFEF por los arbitrajes

Pau Cubarsi of FC Barcelona celebrates a goal dimissed by VAR during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal First Leg played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on February 12, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha enviado este sábado una carta formal al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto; al responsable del VAR y al director de la Asesoría Jurídica mostrando su "profunda preocupación" por el arbitraje que recibió el equipo en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Por una parte, el club catalán destacó la "falta de coherencia en el criterio disciplinario". "El FC Barcelona denuncia la existencia de decisiones dispares frente a acciones de naturaleza idéntica, especialmente en cuanto a sanciones disciplinarias. Esta disparidad genera una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición", manifestó.

También señaló los "criterios contradictorios en acciones de mano". "El club pone de manifiesto la incoherencia en la interpretación de manos en el área, incluso en partidos arbitrados por los propios colegiados. Esta falta de uniformidad refuerza la percepción de arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento", apuntó.

Además, resaltó la "acumulación de errores relevantes". "Más allá de casos puntuales, el FC Barcelona señala la reiteración de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada, muchos de ellos determinantes y en perjuicio del club. Esta acumulación afecta directamente a la integridad de la competición y genera una creciente desconfianza", indicó.

La entidad habló también de la "aplicación y transparencia del VAR". "El club expresa dudas razonables sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología, especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. También se denuncia la falta de transparencia en la gestión y publicación de los audios del VAR", manifestó.

Sobre los "criterios en las revisiones en el monitor", el Barça "cuestiona la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones".

"El club quiere dejar claro que esta iniciativa no pretende cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una urgente revisión de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar la uniformidad en las decisiones arbitrales, la igualdad de trato entre clubes y la credibilidad y el prestigio de las competiciones", explicó.

Por otra parte, el club solicitó "la publicación íntegra de todos los audios del VAR, independientemente de si existe revisión a pie de campo, como medida esencial de transparencia y pedagogía arbitral".

Además, propuso "la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema". "Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos", expuso.

"El FC Barcelona exige que sus peticiones sean analizadas con la máxima seriedad y que se adopten medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro", finalizó.