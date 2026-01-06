Archivo - Ferran Torres of FC Barcelona in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Athletic Club at Spotify Camp Nou stadium on November 22, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Barça quiere su cuarta final consecutiva en Arabia

Los azulgranas buscan meterse en la final por cuarta Supercopa consecutiva a costa de un ilusionado pero irregular Athletic Club

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se enfrenta este miércoles en el estadio King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí) al Athletic Club (20.00 horas/Movistar Plus+) en la primera semifinal de la Supercopa de España, una eliminatoria a la que llega como claro favorito y lanzado después de ganar el derbi liguero al RCD Espanyol y en la que buscará meterse en su cuarta final consecutiva ante un rival al que ya goleó en Liga hace menos de dos meses.

El primer título nacional de la temporada 2025-26 se decide en los próximos días, y tanto FC Barcelona como Athletic Club quieren estar presentes en la final del próximo domingo en Yeda. Para ello, deberán imponerse en una primera eliminatoria de semifinales en la que los culers cuentan con la vitola indiscutible de favoritos, pero en la que tendrán que superar a unos leones que se han impuesto en dos de las tres semifinales que han disputado desde el cambio de formato.

Llega a Arabia el equipo de Hansi Flick inmerso en una dinámica muy positiva. Los azulgranas encadenan ocho triunfos de manera consecutiva entre Liga, Copa y Champions, lo que les ha permitido proclamarse campeones de invierno en la competición doméstica, donde son nueve las victorias que encadenan. Una de ellas, llegaría ante el Athletic Club, en un partido que estuvo marcado por la vuelta al Camp Nou y en el que serían muy superiores (4-0).

Esa es la última de los cuatro triunfos que encadenan ante los rojiblancos, que no ganan al Barça desde enero de 2024, en los cuartos de final de la Copa del Rey (4-2). Aquel día, los goles de Guruzeta, Sancet y los hermanos Williams fueron suficientes para dejar en la estocada al equipo 'culers', algo que ha conseguido en tres de las últimas veces que se han visto las caras en una eliminatoria --dos en Copa del Rey y otra en la final de la Supercopa 2021--.

Eso sí, el último precedente entre ambos es la semifinal de la Supercopa del curso pasado, en la que los goles de Gavi y Lamine Yamal dieron el pase a los de Flick, camino del primero del triplete nacional que conseguirían ganar al final del curso. Ahora, el Athletic Club quiere cobrarse la revancha y meterse por tercera vez desde que se instaurara el formato de 'final a cuatro' en el partido por el título.

Si algo han demostrado en los últimos años los rojiblancos es que saben competir como nadie en eliminatorias a partido único. Tan sólo el FC Barcelona --en Supercopa-- y CA Osasuna --en Copa-- han conseguido derrotarlos desde el año 2019. Pese a ello, no llegan en su mejor momento a la cita, habiendo ganado sólo uno de sus últimos cinco partidos --ante el Ourense en Copa--.

El partido llega marcado por el duelo en las porterías entre Unai Simón y Joan García. El del Athletic es, hasta ahora, el portero titular de la selección española, mientras que el azulgrana está demostrando en las últimas fechas que es uno de los mejores guardametas del mundo. Una batalla de primer nivel entre dos excelentes porteros que tendrá como espectador de lujo a Luis de la Fuente, que estará presente en el King Abdullah.

El canterano del Espanyol viene de una actuación soberbia ante sus excompañeros en Liga, y encadena tres porterías a cero consecutivas, siendo clave en la mejora defensiva de los de Flick. Unos números que podrían mejorar ante el Athletic Club, que está teniendo en la falta de eficacia en el remate su principal talón de Aquiles esta temporada, anotando tan sólo cuatro goles en sus últimos siete encuentros.

A nivel deportivo, Lamine Yamal no entrenó en la previa del partido, pero no parece nada grave que le impida ser de la partida en la semifinal. En un FC Barcelona en el que tampoco parece que el regreso de Ronald Araújo tras su retiro para cuidar su salud mental vaya a trastocar la defensa. Mientras, Eric García podría actuar en un centro del campo junto a Pedri y De Jong, aunque Flick debe decidir si Fermín López, clave ante el Espanyol, tiene hueco en el once titular.

En el Athletic, la duda más influyente es en el puesto de ariete. Ernesto Valverde tendrá que elegir entre un '9' típico como Gorka Guruzeta o la figura del falso '9' con jugadores como Berenguer o Unai Gómez. Además, está por ver el estado físico de Iñaki Williams, que reapareció a final de diciembre tras meses en el dique seco.

FICHA TÉCNICA

POSIBLES ALINEACIONES

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Lekue; Jauregizar, Rego; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; y Berenguer.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: King Abdullah (Yeda).

--HORA: 20.00/Movistar+.