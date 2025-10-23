El Barça quiere mantener su actual estatus en el Clásico

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se enfrenta este domingo al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, en el que será el primer Clásico de la temporada, un duelo en el que los azulgranas buscan seguir con la superioridad exhibida ante el conjunto blanco el curso pasado, en el que lograron la victoria las cuatro veces que se vieron las caras.

El primer Clásico de la temporada llega con Real Madrid y FC Barcelona pugnando por el liderato de LaLiga EA Sports, separados por dos puntos en la clasificación. Una situación similar a la del curso pasado, en la que estaban ambos a tres puntos de distancia, pero con las posiciones intercambiadas, ya que los de Hansi Flick eran los líderes y los madridistas eran los que estaban en persecución.

Un partido en el Santiago Bernabéu que supondría la primera de las cuatro victorias que conseguiría el Barça ante su eterno rival en una temporada inolvidable. Aquel día, en el que era el primer Clásico de Hansi Flick, el sistema defensivo 'culer' desesperó a Kylian Mbappé, que vio como le anulaban varios goles por fuera de juego. Y en un segundo tiempo para el recuerdo, los visitantes triturarían al Real Madrid con cuatro tantos para el definitivo (0-4) con doblete de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha.

Ese Clásico marcaría un antes y un después en la temporada de ambos. El triunfo del Barça ponía fin a una racha abierta de cuatro victorias seguidas madridistas, que en la temporada anterior había contado por triunfo sus tres duelos (1-2 y 3-2 en Liga y 4-1 en la final de la Supercopa de España), a los que también se sumaba la vuelta de las semifinales de Copa del Rey del curso anterior con un demoledor 0-4 en el Spotify Camp Nou.

Un fin de ciclo, en lo que a Clásicos se refiere, del Real Madrid de Ancelotti que se confirmó en la final de la Supercopa de España menos dos meses después. En aquella ocasión, el palo sería aún más duro, puesto que, pese a adelantarse en el marcador por medio de Kylian Mbappé, el FC Barcelona remontaría y ganaría por 5-2 con tantos de Yamal, Lewandowski, Raphinha (2) y Alejandro Balde para además arrebatar un título. Y no sería el único que el FC Barcelona le arrebataría al 15 veces campeón de Europa.

El tercer cara a cara tendría como escenario la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja. Un partido que, sin duda, sería el más competido de todos ya que los 'culers' se adelantaron con un golazo de Pedri, pero el Real Madrid sería capaz de darle la vuelta al resultado en la segunda mitad con una falta directa de Mbappé y un cabezazo de Aurelien Tchouaméni. Sin embargo, a seis minutos del final, Ferran Torres mandaría la final a la prórroga, en la que Jules Koundé se vistió de héroe.

Y el carrusel de Clásicos de la temporada 2024-2025 acabaría con la vuelta liguera en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El Barça llegaba líder, con cuatro puntos de ventaja sobre los blancos, por lo que un triunfo les colocaría a siete a falta de nueve por disputar. Y los de Flick volverían a ganar, dando la vuelta a un marcador que se le había puesto muy de cara al Real Madrid con un 0-2 en el primer cuarto de hora, obra de Mbappé.

Pero un vendaval azulgrana se desató en Montjuic en forma de cuatro goles antes del descanso anotados por Eric García, Yamal y Raphinha (2), que sabían a título de Liga. Y pese a que el Real Madrid tiró de carácter para acercarse en el marcador con un nuevo gol del delantero francés, moriría en la orilla y caerían por cuarto Clásico consecutivo, siendo la primera vez en la historia que un equipo ganaba los cuatro que se disputaban en la misma temporada con un balance de 16 goles a favor de los de Flick por los 7 anotados por los de Carlo Ancelotti.

Ahora, el FC Barcelona buscará con una quinta victoria consecutiva igualar su mejor racha de triunfos históricos ante su eterno rival, emulando al equipo de Pep Guardiola, que ganó cinco consecutivos entre diciembre de 2008 y noviembre de 2010. Mientras que el Real Madrid quiere salir victorioso y dar una alegría a su afición en un Clásico después de un año de duras derrotas y distanciarse en el liderato.