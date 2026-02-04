El Barça quiere neutralizar otro paso competitivo del Real Madrid en el Clásico de la Copa de la Reina

Archivo - Vicky Lopez of FC Barcelona and Linda Caicedo of Real Madrid in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on November 16, 2024, in Valdebebas, Madrid, - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará dar la sorpresa este jueves y eliminar en los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola al FC Barcelona, al que recibirá en el Estadio Alfredo di Stéfano (21.00 horas) con la esperanza de complicarle más las cosas que hace unas semanas, mientras que la Real Sociedad espera hacer valer su buen momento ante un rocoso FC Badalona Women.

En el Di Stéfano se vivirá seguramente el duelo más apasionante de esta antepenúltima ronda copera, un nuevo Clásico, el tercero de esta temporada y el segundo en apenas doce días tras verse las caras el sábado 24 de enero en la pelea por el título de la Supercopa de España en Castellón.

Entonces, el Barça se quedó con el trofeo en el Skyfi Castalia tras imponerse por 2-0 y seguir manteniendo su estatus en sus choques contra el conjunto madridista, competitivo y que mantuvo la emoción hasta el final, pero sostenido principalmente por el buen hacer de Misa Rodríguez en la portería.

De este modo, de los 21 partidos entre ambos, el equipo blaugrana alargó su gran estadística a las 20 victorias, con tan sólo el borrón de la derrota 1-3 de la pasada Liga F, un tropiezo que también le sirvió para no relajarse en su todavía teórica superioridad sobre un rival que trata de crecer y que ahora afrontará una situación algo novedosa ya que nunca ha jugado en casa a partido único ante el Barça.

Sin embargo, el Real Madrid no ha conseguido todavía brillar en un Clásico ante su público frente al que ha sido habitualmente arrollado sin excesivos problemas por el FC Barcelona, salvo en aquella eliminatoria de la Liga de Campeones de marzo de 2022 donde pese a caer 1-3, llegó a ir por delante en el marcador. De hecho, desde aquel partido, en las cuatro siguientes visitas del conjunto catalán un balance demoledor de 16 goles encajados y ninguno anotado, con el recuerdo del 0-5 del año pasado en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina.

Esta temporada, el Real Madrid no ha conseguido marcarle al equipo que dirige Pere Romeu y esa será una de las principales misiones de las locales si quieren soñar con la campanada ante el actual campeón, muy sólido hasta el momento, sin apenas fisuras en su juego y fortalecido por la vuelta de casi todas sus piezas.

Los dos equipos pensaron en este encuentro el pasado fin de semana en la Liga F Moeve donde tanto Pau Quesada como Pere Romeu repartieron mucho los minutos entre algunas de sus principales futbolistas en las victorias ante el Deportivo ABANCA (2-4) y el Sevilla FC (4-1), respectivamente.

Así, el técnico madridista dio descanso a siete futbolistas (Eva Navarro, María Méndez, Maelle Lakrar, Yasmim, Filippa Angeldahl, Sara Däbritz y Linda Caicedo) en A Coruña que se presumen titulares este jueves, mientras que el blaugrana también rotó bastante y otras siete jugadoras (Ona Batlle, Laia Aleixandri, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Claudia Pina, Vicky López y Esmee Brugts) tampoco salieron de inicio o no jugaron, pero podrían volver en el Di Stéfano.

La principal novedad en el Real Madrid podría ser la de la delantera danesa Signe Bruun, que ya ha vuelto a jugar tras el golpe que sufrió en la cabeza el pasado mes de octubre y que vio puerta ante el Deportivo, por lo que podría ser la punta de lanza de un ataque que se encomendará seguramente al talento y velocidad de Linda Caicedo. Enfrente, el FC Barcelona dispondrá un once casi de gala, sólo con la baja de Mapi León, que será reemplazada por Laia Aleixandri, y la ya conocida de Aitana Bonmatí.

LA REAL SOCIEDAD, FAVORITO ANTE EL FC BADALONA WOMEN

Los cuartos de final de la Copa de la Reina se completan con el duelo en Zubieta (19.00 horas) entre la Real Sociedad y el FC Badalona Women, con favoritismo del conjunto realista, que no se puede fiar de un rival dispuesto a dar la sorpresa y seguir haciendo historia.

El equipo realista, tercer clasificado de la Liga F Moeve, se encuentra en un buen momento de juego y resultados, con tan sólo una derrota en sus últimos 13 partidos, una estadística que intentará alargar ante el conjunto catalán, por primera vez entre los ocho mejores del torneo copero.

La Real Sociedad, campeón de Copa en 2019 y finalista en 2024, sabe que no tendrá fácil dejar fuera al FC Badalona Women, que llega a este cita en un buen momento, invicto en sus últimos cuatro partidos, los tres últimos con victoria, aunque cayó en el duelo liguero ante las realistas por 0-2.