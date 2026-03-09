El Barça quiere repetir triunfo en St James' Park

Archivo - Pedri of FC Barcelona in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Newcastle United FC and FC Barcelona at St James' Park on September 18, 2025 in Newcastle upon Tyne, England. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este martes al Newcastle en St James' Park (21.00 horas) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un primer duelo de eliminatorias para los blaugranas en un feudo que, no sin problemas, asaltaron en la Fase Liga y que les llega en buen momento pese a seguir teniendo bajas de peso en su visita a Newcastle upon Tyne.

Gracias a ser quinto en la Fase Liga, el equipo 'culer' se ahorró pasar por el 'play-off' previo a esta ronda y ahora debe ponerse el 'chip Champions' para intentar volver a asaltar el feudo del Newcastle e ir al Spotify Camp Nou con un buen resultado, aunque no será fácil volver a ganar a los 'Magpies', que les tienen una revancha guardada a los 'culers'.

Además, mientras que el Barça evitó ese cruce de 'Play-off' para meterse por 20ª vez en su historia en unos octavos de final de 'Champions', el Newcastle sí tuvo que jugarlos, pero fue un entrenamiento de calidad ante el Qarabag y pasaron por un global de 9-3; 1-6 fuera y 3-2 en St James' Park.

Un triunfo que les valió para llegar a los octavos de final por primera vez en su larga historia, después de ser duodécimo en la Fase Liga. Y ahora, los de Eddie Howe, quieren más. Para empezar, quieren olvidar el 1-2 del arranque de la Fase Liga favorable a los 'culers', gracias a un doblete del inglés Marcus Rashford, que volvía a sonreír en su país como 'culer', y pese al tanto de Anthony Gordon en el descuento que dio algo de emoción a un tramo final en el que el Barça pudo rematar con buenas ocasiones de Dani Olmo y Raphinha.

Los 'culers' se llevaron entonces los 3 puntos de vuelta para Barcelona, sabiendo sobrevivir a los primeros minutos de infarto por parte de un Newcastle muy ofensivo para, salvo en ese tanto encajado en jugada aislada, dominar y tener las mejores ocasiones. Y lo hicieron sin el entonces lesionado Lamine Yamal, que ahora está en una gran forma y quiere vivir esa gloria de ganar en un feudo histórico.

Ese 1-2 fue el quinto encuentro entre ambos equipos y la cuarta victoria consecutiva del Barça, que no quiere ver frenada esa buena racha. Pero no pueden para nada relajarse, porque en sus últimas visitas a Inglaterra ha encajado tres derrotas en cuatro partidos, siendo este del Newcastle el único resultado positivo.

Y no es que siempre hayan sonreídos los 'culers' en casa de las 'Urracas', porque un 'hat-trick' de Faustino Asprilla dio al Newcastle una victoria por 3-2 en casa en la primera jornada de la Champions League 1997/98, mientras que el Barça ganó el partido de vuelta por 1-0 en la quinta jornada. Un aviso a navegantes.

Además, el conjunto inglés destaca por su capacidad ofensiva en esta edición del torneo. Los 'Magpies' suman 26 goles en 10 partidos en la competición, una cifra que les sitúa, junto al Paris Saint-Germain, como el equipo más goleador del torneo, aunque también han disputado dos encuentros más que los ocho primeros clasificados de la Fase Liga.

Buena parte de ese potencial pasa por Anthony Gordon, uno de los jugadores más destacados del Newcastle en esta Champions. El delantero inglés suma ya 10 goles en la competición, solo superado por los 13 de Kylian Mbappé, y será una amenaza clara para un Barça que ha encajado 14 tantos en ocho partidos europeos esta temporada.

En clave blaugrana, dos de los futbolistas más determinantes en la competición están siendo Fermín López y Marcus Rashford, ambos con cinco goles y tres asistencias en Europa. El extremo inglés, además, tiene al Newcastle entre sus rivales preferidos, con cuatro goles y dos asistencias en los siete partidos que ha disputado contra los 'Magpies'.

Por eso puede ser que Marcus Rashford tenga minutos, quizás como titualr, aunque ahora Lamine Yamal parece intocable y quizás quien necesite un respiro sea Raphinha. Con Robert Lewandowski aspirando a la titularidad, en detrimento de un Ferran Torres que debe afinar puntería, como se vio en el ajustado pero importante triunfo del Barça en San Mamés ante el Athletic Club (0-1) gracias a un golazo marca de la casa del '10' de Rocafonda.

No se esperan muchos más cambios en el once de un Hansi Flick que sigue cuidando a Gavi, esperando a poder contar pronto con él y que estará en Newcastle pendiente del alta médica, y que sigue teniendo las bajas de Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jules Koundé y Alejandro Balde. Bajas que, en parte, ya tuvo en el último ciclo de partidos de Liga ante Villarreal y Athletic y en el triunfo estéril de Copa contra el Atlético de Madrid, y que no impidieron ganar a los catalanes.

Enfrente tendrán a un Newcastle que, pese a estar firmando ya su mejor temporada en la Champions League, está duodécimo en la Premier League, a 9 puntos de Europa y recién eliminado de la FA Cup por el Manchester City de Pep Guardiola, así que pondrán toda la carne en el asador para intentar batir a los de Flick e ir a Barcelona, al nuevo Spotify Camp Nou, con opciones de dar la campanada.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

NEWCASTLE: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga y Gordon.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Marco Guida (ITA).

--ESTADIO: St James' Park.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.