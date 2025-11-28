El Barça quiere reponerse del golpe europeo en la visita del Alavés

Dani Olmo of FC Barcelona looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Athletic Club at Spotify Camp Nou stadium on November 22, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado (16.15 horas) al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou, en la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que los blaugranas intentarán recuperarse de la dura derrota del pasado martes en la Liga de Campeones frente al Chelsea FC por 3-0, logrando tres puntos que les permitirían asaltar el liderato y meter presión al Real Madrid.

Los de Hansi Flick pasaron de la fiesta de la inauguración del Spotify Camp Nou ante el Athletic Club (triunfo por 4-0) a una noche para olvidar en Stamford Bridge. La expulsión de Ronald Araujo condenó a un Barça que fue muy inferior durante todo el partido al Chelsea y que volvió a tropezar en la Liga de Campeones, complicándose así su clasificación en el 'Top 8'.

La derrota no fue la única mala noticia de la noche, ya que este jueves se anunció la lesión de Fermín López, quien estará dos semanas de baja por una "pequeña lesión en el soleo de la pierna derecha" y que se perderá este duelo frente al Deportivo Alavés. El centrocampista andaluz estaba siendo de los mejores jugadores blaugranas, por lo que su baja es muy sensible para el técnico alemán.

Con el objetivo de dejar atrás esta noche para el olvido, el Barça se medirá este sábado al equipo vitoriano, en un duelo que podría colocar al conjunto 'culer' como líder de LaLiga EA Sports. Tras los dos empates consecutivos del Real Madrid frente al Rayo Vallecano y al Elche, los de Hansi Flick se han situado a un solo punto del liderato, con la posibilidad de asaltarlo en caso de lograr la victoria.

Para ello, el Barça tendrá que volver a afinar la puntería, después de quedarse a cero en el duelo frente al Chelsea. El conjunto blaugrana se quedó sin ver portería 53 partidos después, poniendo así fin a la racha más larga de la historia del club. Enfrente estará el Alavés, que únicamente ha encajado 12 goles en las primeras 13 jornadas.

El conjunto del 'Chacho' Coudet está haciendo de la defensa su mayor fortaleza, siendo el segundo equipo que menos goles ha encajado, tan solo por detrás del Villarreal y del Atlético de Madrid. Esta solidez defensiva le permitó arrancar muy bien la temporada, pero las dos últimas derrotas frente al Girona y al Celta de Vigo le han hecho caer hasta la decimocuarta posición.

De cara a esta visita al Spotify Camp Nou, el técnico argentino cuenta con la única baja del central malasio Facundo Garcés, suspendido por la FIFA por presunta falsificación de documentos. El delantero español Toni Martínez y el extremo brasileño Calebe eran duda, pero finalmente estarán disponibles para esta visita a Barcelona, donde el Alavés no gana desde 2016.

El conjunto babazorro, recién ascendido aquella temporada a Primera División, sorprendió (1-2) al equipo dirigido por Luis Enrique Martínez. Desde entonces, el Alavés ha caído derrotado en siete de sus últimas ocho visitas, la última de ellas el pasado mes de febrero por 1-0 tras un gol de Robert Lewandowski.

Con un tanto en el minuto 61, el delantero polaco destacó un duelo que le estaba costando mucho al Barça, que sumó tres puntos muy importantes para acercarse al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Lewandowski será uno de los muchos futbolistas que buscará redimirse tras el duelo frente al Chelsea, en el que prácticamente no tocó balón y terminó siendo cambiado en la segunda parte.

El '9' blaugrana fue sustituido por Raphinha, quien podría volver a ser titular dos meses después, tras haber tenido minutos frente al Athletic Club y al Chelsea. Mientras que Pedri regresará al equipo, aunque arrancará desde el banquillo, después de haber completado las dos últimos entrenamientos con el grupo.

Con la vuelta del futbolista canario, Flick solo contará con las bajas de Fermín, Gavi, Ter Stegen y Araujo, quien sufre un virus estomacal y se perderá este duelo frente al Deportivo Alavés. Sin el futbolista uruguayo, principal señalado en la derrota frente al Chelsea, el Barça buscará redimirse de este duro tropiezo y lograr el triunfo para asaltar el liderato, a la espera de lo que haga el Real Madrid este domingo frente al Girona.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Youssef; Denis Suárez, Ibáñez, Blanco, Aleña; Boyé y Toni Martínez.

--ÁRBITRO: Aún por confirmar.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 16.15/DAZN.