El Barça quiere seguir en estado de gracia y ser más líder

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado (18.30 horas) al CA Osasuna en el Spotify Camp Nou, en la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, en un encuentro al que los blaugranas llegan en estado de gracia tras sumar cuatro victorias consecutivas, una racha que buscarán ampliar en este duelo frente al equipo 'rojillo' y aumentar de forma provisional su ventaja en liderato.

Los de Hansi Flick atraviesan el mejor momento de la temporada, habiendo sumado seis victorias en los últimos siete partidos. La mayoría de ellas han llegado tras remontar un resultado adverso, como sucedió el pasado martes en el duelo de Liga de Campeones frente al Eintracht de Frankfurt (2-1) gracias al doblete en tres minutos de Jules Koundé.

No fue el mejor encuentro del conjunto 'culer', que tuvo que recurrir a dos cabezazos del lateral francés para darle la vuelta al marcador y lograr un triunfo muy importante de cara acabar entre los ocho primeros. Pero esa fue la cuarta remontada consecutiva, en una nueva muestra de que el equipo del técnico alemán vive un gran estado de forma que le permite sobreponerse a situaciones adversas.

Las tres anteriores habían llegado en LaLiga EA Sports, competición que lidera el Barça con cuatro puntos de ventaja respecto al Real Madrid. El buen momento de los blaugranas se contrapone con el que está viviendo su máximo rival, que tras caer ante el Celta de Vigo (0-2) está a más de un partido de distancia y con algunas dudas respecto a la figura del técnico, Xabi Alonso.

En caso de ganar a Osasuna, esta diferencia aumentaría hasta los siete puntos de manera temporal, a la espera de lo que haga el conjunto blanco este domingo en su visita al Deportivo Alavés. Por este motivo, el equipo de Hansi Flick tiene este partido marcado en rojo para meter más presión al Real Madrid y prolongar su estadio de gracia, antes de la exigente visita de la próxima jornada al Villarreal CF.

Este será el cuarto partido, tercero liguero, que se dispute en el Spotify Camp Nou, donde el Barça aún no ha cedido ningún punto, venciendo sus tres encuentros frente al Athletic Club, al Atlético de Madrid y al Deportivo Alavés. Enfrente estará Osasuna, que es el peor visitante de Primera División tras solo haber sumado dos empates y haber perdido en sus otras seis visitas.

No está siendo una primera temporada fácil para el técnico italiano Alessio Lisci, quien no obstante cogió mucho aire tras el triunfo del pasado lunes frente al Levante UD por 2-0. Los goles de Víctor Muñoz y Rubén García permitieron al equipo 'rojillo' sumar tres puntos muy importantes para alejarse de la zona de descenso, que marca el Girona FC con 12 puntos.

El mal rendimiento como visitante está lastrando mucho al conjunto navarro, que ha sumado 13 de sus 15 puntos en El Sadar y que en Liga no gana lejos de su estadio desde el pasado 20 de abril, cuando venció al Real Valladolid por 2-3. Mientras que su último triunfo en Barcelona fue en 2020, en un partido correspondiente a la penúltima jornada y en el que ambos equipos no tenían nada en juego.

José Arnaiz y Roberto Torres fueron los autores de los goles de la victoria por 1-2. Desde aquel triunfo, el conjunto navarro no ha vuelto a sumar en Barcelona, cayendo derrotado por 3-0 en su última visita. Aquel choque estuvo marcado por la polémica de una supuesta alineación indebida del excentral blaugrana Iñigo Martínez, pero tanto el Comité de Disciplina de la RFEF como el TAD desestimaron el recurso de Osasuna.

El Barça intentará repetir este cómodo triunfo, sin la necesidad de tener que volver a recurrir a una nueva remontada. En caso de lograr la victoria, el equipo blaugrana se colocaría como líder a siete puntos del Real Madrid, a la espera del duelo frente al Deportivo Alavés. Mientras que Osasuna intentará ser el primer conjunto en asaltar el Spotify Camp Nou y alejarse de la zona de descenso.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.

CA OSASUNA: Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Aimar Oroz, Torró; Víctor Muñoz, Budimir y Rubén García.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.