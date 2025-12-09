Alexia Putellas Segura of FC Barcelona celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 League Phase MD3, football match played between FC Barcelona and OH Leuven at Johan Cruyff Stadium on November 12, 2025 in Sant Joan Despi, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça quiere sobreponerse a las bajas y enfilar el 'Top 4'

El conjunto de Pere Romeu recibe al Benfica en busca de tres puntos que le coloquen cerca de evitar el 'playoff' en la Champions Femenina

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení recibe este miércoles (18.45 horas) al Benfica en el Estadi Johan Cruyff en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, un encuentro al que las blaugranas llegan con numerosas bajas, de las que esperan sobreponerse en este duelo frente al conjunto lisboeta, que únicamente suma un punto y que necesita el triunfo para mantenerse con opciones en la competición.

El último parón de selecciones hizo mucho daño al equipo de Pere Romeu, que vio como se lesionaban las españolas Aitana Bonmatí y Ona Batlle, y la portuguesa Kika Nazareth, quien se perderá este duelo ante su exequipo. Especialmente importante es la baja de la tres veces ganadora del Balón de Oro, que podría estar hasta cuatro meses de baja tras sufrir una fractura de peroné.

Estas tres últimas lesiones se suman a las de Salma Paralluelo y Patri Guijarro, que se espera que no estén disponibles hasta 2026, dejando al Barça muy mermado de cara a este duelo de Champions. Las blaugranas ocupan el primer lugar, aunque empatadas a puntos con el Olympique de Lyon francés tras el empate (1-1) de la última jornada frente al Chelsea FC, y volver a la senda del triunfo le daría prácticamente un billete en el 'Top 4' y pasar directamente a cuartos de final.

El equipo 'culer' no pudo continuar con su pleno de victorias en su visita a Stamford Bridge, en la que lograron un empate muy sufrido gracias al gol de la delantera polaca Ewa Pajor. Este resultado podría considerarse positivo para el actual subcampeón, que se encontró ante un Chelsea con muchas ganas de revancha tras las últimas tres eliminaciones sufridas por parte del Barça.

Pajor también vio portería en la victoria del pasado sábado frente al Costa Adeje Tenerife por 2-0, en otro triunfo trabajado y que no llegó hasta la recta final de un choque donde Romeu tuvo que esmerarse en no sobrecargar a una plantilla actualmente corta y de evitar más lesiones de jugadoras importantes.

Así, el técnico barcelonés introdujo varias rotaciones, dejando en el banquillo a las defensas españolas Laia Aleixandri y Mapi León, y a la recientemente nombrada MVP del mes de noviembre en la Liga F Moeve, Claudia Pina. Además, Clara Serrajordi fue titular en el lugar de la lesionada Aitana Bonmatí y todo apunta a que la joven futbolista, de 18 años recién cumplidos, pueda repetir titularidad en este choque frente al Benfica.

El conjunto lisboeta visita el Johan Cruyff con la difícil tarea de tener que lograr la victoria para seguir teniendo opciones de clasificarse para los 'playoffs'. Con únicamente un punto en cuatro partidos, el Benfica, donde milita la delantera española internacional Cristina Martín-Prieto, ocupa el decimoquinto lugar y necesita el triunfo ante un rival al que nunca ha vencido en Champions.

De los cuatro partidos que han habido entre ambos equipos, las blaugranas han vencido en tres de ellos, aunque el último duelo disputado en 2024 terminó con un loco 4-4 en el marcador. Un gol de Lucy Bronze en el descuento permitió al Barça sumar un empate después de que el Benfica se hubiera puesto por delante en el minuto 81 tras un tanto en propia puerta de la futbolista inglesa. En el Johan Cruyff, goleada clara (5-0) de las locales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Camara, Paredes, Mapi León, Brugts; Serrajordi, Alexia Putellas, Vicky López; Graham Hansen, Pajor y Pina.

BENFICA: Pauels; Amado, Gomes, Ucheibe, Lund, Cameirão, Boeckmann; Lúcia, Moller, Engesvik; y Martín-Prieto.

--ÁRBITRA: Jana Adámková (CHE).

--ESTADIO: Johan Cruyff.

--HORA: 18.45/Disney+.