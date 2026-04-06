El Barça recibe al Panathinaikos en otro duelo directo por 'playoffs'

Tornike Shengelia of FC Barcelona looks on during the EuroLeague Regular Season Round 34 match played between FC Barcelona and Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade at Palau Blaugrana on March 27, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibirá este martes (20.30 horas) al Panathinaikos AKTOR durante la jornada 36 de la fase regular de la Euroliga, otra cita vital para los culés en su propósito de meterse en los 'playoffs' de cuartos de final o de al menos asegurarse un asiento en el 'play-in', además contra un rival directísimo para ese objetivo.

En el Palau Blaugrana, sin los lesionados bases Juan Núñez y Nicolás Laprovittola, el Barça tendrá otra opción de dar un golpe sobre la mesa que aclare sus aspiraciones. Tras perder en Kaunas frente al Zalgiris, los pupilos de Xavi Pascual se quedaron con el mismo balance de 20-15 que tiene precisamente el Panathinaikos, ambos en busca del top 6.

En concreto, es el propio Zalgiris quien delimita esa sexta posición con su registro de 21-14 a falta de tres jornadas para acabar esta fase regular; eso sí, el Maccabi Rapyd Tel Aviv y sus vecinos del Hapoel IBI Tel Aviv tienen un encuentro todavía pendiente de disputar, así que de ese resultado dependerá en gran parte cómo terminen todos posicionados.

Para espantar carambolas, el Barça debería vencer a un Panathinaikos que en la primera vuelta de este torneo vendió cara su derrota (96-103) contra el equipo azulgrana en Atenas. Jerian Grant, Nikos Rogkavopoulos, Alexandros Samodurov y Vasileios Toliopoulos se han perdido los últimos compromisos del 'PAO' por respectivas lesiones, una lacra este curso.

Los renqueantes Nigel Hayes-Davis y Juancho Hernangómez sí parecen recuperados para la rotación de Ergin Ataman, quien tiene en su plantel un arsenal ofensivo. Con T.J. Shorts y Kendrick Nunn para el tiro de larga y media distancia y con Cedi Osman y Mathias Lessort para el poste bajo, el conjunto ateniense querrá recuperarse de un tropiezo reciente.

Caer por 92-88 en su visita al Hapoel truncó una buena racha que lo había reenganchado a la pelea por estar en el 'play-in' y, por qué no, a la reñida lucha de alcanzar los 'playoffs'. Antes de eso, los pupilos de Ataman habían ganado de forma seguida a Zalgiris, Estrella Roja, Dubai Basketball y Monaco; eso sí, tres de esos compromisos siendo el local.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall y Parra.

PANATHINAIKOS: Shorts, Nunn, Hayes-Davis, Osman y Lessort --posible quinteto inicial--; Faried, Grigonis, Hernangómez, Kalaitzakis, Mitoglou, Holmes y Sloukas.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Latisevs y Attard.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/M+ Vamos 2.