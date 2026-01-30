El Barça recibe al Sevilla y el Real Madrid viista al Deporte antes de su Clásico de Copa de la Reina

Archivo - Patri Guijarro of FC Barcelona in action during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and RCD Espanyol at Johan Cruyff Stadium on September 27, 2025 in Sant Joan Despi, Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Real Madrid se medirán este fin de semana al Sevilla FC y al Deportivo ABANCA en la decimoctava jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 antes de tener un nuevo Clásico la semana que viene, esta vez en la Copa de la Reina, mientras que la Real Sociedad intentará abrir una buena brecha en la zona europea en su duelo directo con el Costa Adeje Tenerife.

Después de sumar un nuevo trofeo con la conquista el pasado sábado de la Supercopa de España Iberdrola, el líder Barça tratará de continuar con paso firme en el campeonato doméstico en la visita al Estadi Johan Cruyff de un Sevilla FC que está siendo competitivo y que está a diez puntos de la tercera posición que da acceso a jugar la previa de la próxima Liga de Campeones.

El conjunto que entrena Pere Romeu ya ha recuperado a casi todos sus efectivos para el tramo final de temporada, a excepción de Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí, y eso permitirá al técnico poder repartir si lo desea esfuerzos de cara a la eliminatoria de cuartos de final del próximo jueves en el Alfredo di Stéfano.

Allí, a partido único, le esperará el Real Madrid, segundo clasificado a diez puntos y que no pudo arrebatarle en Castellón el primer trofeo de la temporada. El conjunto madridista defenderá en el ABANCA Riazor su actual posición del acoso de la Real Sociedad, que está a tan sólo un punto y antes de afrontar días claves.

El equipo madrileño iniciará en A Coruña unos días de exigencia ya que tras este choque tendrá el Clásico copero y luego le tocará lidiar con el 'playoff' de la Liga de Campeones ante el Paris FC francés, por lo que todo hace indicar que Pau Quesada aproveche su fondo de armario ante un 'Dépor' que tiene once puntos de margen sobre el descenso y que le recibirá con muchas bajas (Cris Martínez, Paula Monteagudo, Carlota Suárez, Lía, Henar, Bárbara Latorre y Millene Cabral).

Por otro lado, el fin de semana liguero estará marcado por un atractivo encuentro en el Heliodoro Rodríguez López entre el Costa Adeje Tenerife y la Real Sociedad, cuarto y tercer clasificado respectivamente y separados por ocho puntos, por lo que es clave para el equipo local.

El conjunto tinerfeño necesita los tres puntos para avivar sus opciones de pelearle por el podio liguero y por la Champions, aunque enfrente tendrá a un rival en un momento sólido, con 10 de los últimos 12 puntos sumados y con ganas de revancha tras la derrota en la primera vuelta en Zubieta por 1-2 para afianzar su posición y amenazar la del Real Madrid.

Además, el Atlético de Madrid, quinto a diez puntos de las 'txuri-urdines', recibirá sin margen de fallo al animado Granada CF, que lleva tres victorias consecutivas y que será el primer examen para el nuevo técnico colchonero, José Herrera, que intentará un exitoso debut para poner fin a una racha de diez partidos sin ganar entre todas las competiciones.

Por su parte, el Madrid CFF, séptimo, visitará al colista Levante UD, mientras que el Athletic Club querrá volver a la senda de la victoria tras la dura goleada en Tenerife (5-0) previa la Supercopa en la visita del RCD Espanyol, que lleva cinco salidas sin perder, y el FC Badalona Women, empatado a 23 puntos con las 'leonas', recibirá a una SD Eibar (17) más necesitado.

Finalmente, la jornada liguera se completa con un duelo directo por el descenso entre el antepenúltimo clasificado, el Alhama CF El Pozo, que suma nueve puntos, y el penúltimo, el DUX Logroño, que tiene seis y aún no ha ganado en la Liga F Moeve.