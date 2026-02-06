Kosner Baskonia - Barça - FCB

El Barça se recompone en el Buesa Arena

Los de Pascual, de menos a más, salen de su bache para pisar el 'Top 4' a costa de un Baskonia descolgado

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça se impuso (91-97) al Kosner Baskonia este viernes en la jornada 27 de la Euroliga para salir de un bache de derrotas y engancharse de nuevo a la pelea por el 'Top 4', mientras los vascos ven cada vez más complicado estar en los 'playoffs'.

Lo que parecía, no fue en el Buesa Arena. Los locales perdieron el impulso de inicio con Marcus Howard y los visitantes encontraron recursos, más defensa y mucho acierto de tres para remontar 13 puntos y mandar en el segundo tiempo. Después de dos derrotas en Europa, y otras dos en Liga Endesa, el equipo de Xavi Pascual levantó la cabeza para sumar la 17ª en Euroliga por 9 vascas.

La victoria se vendió cara en Vitoria, pero el Barça, que venía dando muestras de desgaste, encontró acierto y piernas para frenar a un Baskonia que no tuvo la venganza del histórico partido de ida (134-124). Kevin Punter, héroe de aquella noche, maquilló el atasco ofensivo de un Barça que chocó con los locales de inicio (25-12).

Darío Brizuela sumó también para suavizar el golpe, mientras los de Paolo Galbiati repartieron su acierto, con Howard y Mamadi Diakité. En el segundo cuarto, en el Barça empezaron a asomar Jan Vesely y un Tornike Shengelia que hizo un poco de todo en la que fue casa, en ambos aros, sin evitar que el marcador fuera aún local por culpa de un gran Gytis Radzevicius.

El triple, con Nicolás Laprovíttola dejando atrás el sufrido arranque contra Howard, mantuvo en partido a un Barça que terminó de subir el nivel en defensa en el tercer cuarto. El argentino se consolidó, importante además por las molestias de Tomas Satoransky, y se sumaron un Will Clyburn cerca de recuperar su mejor versión tras lesión y Darío Brizuela con la artillería.

Con un parcial de 0-10 de cara al último cuarto, el equipo de Pascual tomó las riendas (68-76) y, pese al fuerte regreso de los vascos, el Barça no soltó la buena ventaja con Joel Parra y Vesely apretando los dientes. El Buesa Arena se desesperó con las faltas y la emoción se mantuvo hasta el último pitido pese al 78-91 de Laprovíttola a tres minutos del final.

Los visitantes perdieron a Punter por posible lesión, a Vesely y a Shengelia por faltas, tampoco tenían a Satoransky, pero aguantaron la intensidad al máximo con Parra como hace tres días en la remontada que no culminaron ante el Fenerbahçe. Los catalanes rompieron la crisis confiando ahora en que no se haya roto KP.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 91 - BARÇA, 97. (51-48, al descanso)

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Howard (11), Forrest (6), Radzevicius (10), Kurucs (6) y Diop (2) --quinteto inicial-; Diakite (16), Simmons (10), Omoruyi (8), Luwawu-Cabarrot (12), Spagnolo (8), Frisch (2).

BARÇA: Laprovittola (15), Punter (7), Clyburn (14), Norris (4) y Hernangómez (-) -quinteto inicial-; Marcos (3), Vesely (8), Satoransky (-), Cale (-), Brizuela (14), Shengelia (16), Parra (16).

--PARCIALES: 27-17, 24-31, 17-28, 23-21.

--ÁRBITROS: Difallah, Latisevs y Giovannetti. Eliminados Shengelia y Vesely por faltas.

--PABELLÓN: Buesa Arena.