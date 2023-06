El Barça reconquista la Liga en casa del Espanyol

Los de Xavi, campeones con un 2-4 que mete en urgencias a los 'pericos' en la jornada 34



MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga Santander 2022/23 este domingo al golear (2-4) al Espanyol en la jornada 34 celebrada en el RCDE Stadium, una exhibición durante 60 minutos del equipo de Xavi Hernández para terminar con las cuentas que seguirán apretando y mucho al equipo 'perico' en busca de la permanencia.

A falta de cuatro partidos para el final del Campeonato Nacional, el cuadro azulgrana rubricó la reconquista cuatro años después. Robert Lewandowski firmó un doblete, Alejandro Balde firmó otro gol además de un partido redondo y Koundé hizo el cuarto ante un Espanyol casi inofensivo y sin fe en puntuar ante el vecino.

Xavi Hernández sumó su segundo título --tras la Supercopa el pasado mes de enero ante el Real Madrid-- en el banquillo del club donde fue leyenda de jugador y el Barça aprovechó la primera opción matemática, con el aliciente de celebrarlo en un derbi del que fue espectador un Espanyol que sacó orgullo insuficiente en el tramo final y se ve a cuatro puntos de la salvación.

No hubo ni tensión, hasta que un grupo de cafres saltó al césped para impedir la celebración visitante, pero la rivalidad y lo que había en juego en los locales no se dejó notar a pesar de un par de entradas fuertes al inicio. El Espanyol estuvo a merced de un Barça con mucha pegada, marcando casi en cada disparo a puerta, con mucha profundidad con Balde y Kounde. Pedri perdonó la primera clara a los seis minutos pero Balde le dio la noche a Óscar Gil.

El lateral visitante se marchó con calidad en el 0-1 de Lewandowski e hizo el 0-2 a los 20 minutos. El asedio de un Barça con ganas de no alargar la espera para ser campeón no se detuvo en todo el primer tiempo y el delantero polaco hizo su gol 21 en Liga para sentenciar el partido antes del descanso (0-3), asistido por un Raphinha atento para no caer en fuera de juego.

Los de Luis García apenas presionaron, se vieron superados por todos los flancos y no acertaron en las pocas que concedió el Barça, como una muy clara de Braithwaite. El cuadro local cambió de sistema para el segundo tiempo y metió a Puado y Calero, pero el tanto de Koundé en el minuto 53, con un De Jong sin marca para centrar con tranquilidad y calidad, terminó de hundir a los 'pericos' (0-4).

Sin embargo, el Barça empezó a entonar el alirón por dentro y bajó el ritmo dando pie al orgullo local. Puado, desesperado ante Ter Stegen, terminó haciendo el 1-4 pero la de Joselu no entró hasta ya el último segundo. El partido se había roto en los 20 minutos finales, pero el trabajo lo tenía hecho un Barça que, como en la temporada, fue intenso y contundente en ambas áreas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD ESPANYOL, 2 - FC BARCELONA, 4. (0-3, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Pacheco; Óscar Gil, Montes, Sergi Gómez (Puado, descanso), Cabrera, Oliván (Koleosho, min,84); Melamed (Edu Expósito, min.87), Darder, Denis (Calero, descanso); Joselu y Braithwaite (Pedrosa, min.55).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo (Alba, min.63), Christensen (Marcos Alonso, min,.74), Balde; Busquets, Pedri (Kessié, min.89), De Jong; Raphinha (Dembélé, min.62), Lewandowski y Gavi (Ansu Fati, min.75).

--GOLES:

0 - 1, min.11, Lewandowski.

0 - 2, min.20, Balde.

0 - 3, min.40, Lewandowski.

0 - 4, min.53, Koundé.

1 - 4, min.73, Puado.

2 - 4, min.92, Joselu.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Darder (min.39) por parte del Espanyol. Y a Koundé (min.2), Gavi (min.39) y Alba (min.82) en el Barça.

--ESTADIO: RCDE Stadium.