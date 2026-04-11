El Barça recupera a Frenkie de Jong para el derbi ante el Espanyol

Frenkie de Jong during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, Laliga EA Sports, football match against RCD Espanyol at Ciudad Esportiva Joan Gamper on April 10, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong ha recibido el alta médica y ha entrado en la lista de convocados del FC Barcelona para el derbi de este sábado ante el RCD Espanyol en el Spotify Camp Nou (18.30 horas).

De Jong se ha recuperado de su lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, que se produjo durante un entrenamiento el pasado 26 de febrero, y regresa tras más de un mes de baja. El técnico azulgrana, Hansi Flick, seguirá no podrá contar con Marc Bernal, Raphinha ni Andreas Christensen.

De esta manera, la convocatoria la forman Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martín, Roony, Olmo, De Jong, Koundé, Eric Garcia, Szczesny, Eder Aller, Cortés y Xavi Espart.