El Barça recurre al TAD para tener a Flick en el Clásico

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este viernes que espera la resolución del TAD, organismo ante el que ha recurrido la sanción de un partido a Hansi Flick por su expulsión en el duelo frente al Girona FC, para saber si el técnico alemán podrá estar en el encuentro de este domingo (16.15 horas) frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

"La rueda de prensa de este sábado previa en el Real Madrid - Barça la ofrecerá el segundo entrenador, Marcus Sorg, a la espera de la resolución del TAD sobre el recurso del club en relación con la sanción de un partido impuesta al técnico Hansi Flick", ha informado la entidad blaugrana.

Marcus Sorg será, de momento, el encargado de atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa de este sábado a las 12.00 horas, si bien el club blaugrana espera que el Tribunal Administrativo del Deporte anule la sanción a su entrenador.

En ese hipotético caso de que el TAD resuelva a favor del recurso del Barça, Flick podrá sentarse en el banquillo para dirigir al equipo blaugrana en el Santiago Bernabéu, donde aspira a conseguir su quinta victoria en un Clásico tras haber vencido los cuatro disputados la temporada pasada.