El Barça renueva al delantero Òscar Gistau hasta 2028

El jugador del Barça Atlètic Òscar Gistau tras renovar hasta 2028 - FCB

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este viernes la renovación del delantero Òscar Gistau hasta el 30 de junio de 2028, un acuerdo que incluye además la opción de ampliar su vinculación con el club azulgrana por una temporada adicional.

El atacante, de 18 años y natural de Salou, llegó a La Masia en categoría Infantil B procedente de la Fundación Futbol Base Reus y está considerado como una de las mayores promesas de la cantera barcelonista.

Gistau fue uno de los integrantes del Juvenil A que conquistó la Youth League en la temporada 2024-25 bajo la dirección de Juliano Belletti, actual entrenador del Barça Atlètic, y ese mismo curso debutó con el filial azulgrana con apenas 16 años.

En la pasada campaña disputó siete partidos con el Barça Atlètic, una temporada marcada por dos lesiones que le mantuvieron varios meses alejado de los terrenos de juego.

Con esta renovación, el FC Barcelona reafirma su apuesta por la continuidad de uno de los futbolistas ofensivos con mayor proyección surgidos de La Masia.