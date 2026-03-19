Valencia Basket - Barça - FCB

El Barça resucita en el Roig Arena

Los de Pascual se llevaron un duro encuentro contra Valencia Basket para romper su crisis de resultados

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça se impuso (62-66) este jueves al Valencia Basket en la jornada 32 de la Euroliga para salir de una muy mala dinámica a base de fe y lucha en un partido de errores en el Roig Arena, donde fue decisivo Joel Parra de principio a fin.

Los de Xavi Pascual, que llevaban seis derrotas en los últimos siete partidos europeos, se quitaron la pesada mochila y soltaron lastre en casa de un Valencia apartado de su habitual ritmo y sin acierto. Tampoco lo tuvo el Barça, pero un rebote y un robo de Parra en los últimos segundos dieron el 18º triunfo a los catalanes, vital para no caer del 'Top 10', mientras con 20 se quedó el Valencia.

El internacional español, con 14 puntos, 9 rebotes y 19 de valoración, la insistencia de Will Clyburn, autor de un triple igualmente vital, y Jan Vesely, fueron el tridente que salvó al Barça de la quema en la Cremà de las Fallas. Mientras, los de Pedro Martínez no aprovecharon el colapso total visitante en el último cuarto, ni la fragilidad de un Barça que resucitó en el Roig Arena.

El cuadro catalán lo puso todo en el primer tiempo para impedir el ritmo 'taronja' y estar en partido sin pensar en la mala racha. La defensa de Pascual se impuso y el Valencia atacó rápido cuando pudo pero sin acierto, aunque los visitantes tampoco enchufaron en exceso. Pese a un 3 de 15 en triples, el cuadro 'taronja' fue capaz de recortar un 22-31 al 33-35 al descanso.

Con la baja aún de Tornike Shengelia, más la de larga duración de Nicolás Laprovíttola, el Barça tuvo el susto inicial del golpe de Jan Vesely, pero el checo pudo volver a pista. Además, Pascual tuvo que dosificar a Tomas Satoransky, aunque Juani Marcos lo hizo bien, e incuso metió dos triples en el primer cuarto (15-18). Con el segundo acto, el Barça se escapó con un 0-8 de parcial.

Sin embargo, el Valencia encontró recursos en un mayor fondo de armario y, con altibajos, fue recortando las distintas rentas azulgranas. Fundamental fue la entrada de Neal Sako, igual que Jean Montero o Josep Puerto, con triple sobre la bocina, aunque no por puntos brillaba el encuentro, destacado Joel Parra en los visitantes. La inspiración de Darius Thompson terminó de dar la vuelta al marcador en el inicio del tercer cuarto.

Mientras, los de Pascual siguieron reboteando y dando balones a un Clyburn en guerra consigo mismo, igual que más de uno de azulgrana, como también Willy Hernangómez. El Valencia amagó con encontrar el triple, con los aciertos de Braxton Key y Omari Moore, pero fue solo un espejismo (52-53). La falta de puntos se dejó notar también en el tiro libre, con las ovaciones para Sako por anotar.

El Valencia logró la máxima en el inicio del último cuarto (58-53) y los de Pedro Martínez tuvieron en su mano rematar a un Barça tocado física y mentalmente. Con una canasta en siete minutos, el Barça volvió al partido con un triple de Vesely. Con fallos a uno y otro lado, las vidas extras del rebote terminaron salvando a un Barça necesitado de alegrías, con Parra permitiendo el triple de Clyburn y robando la última posesión local.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 62 - BARÇA, 66. (33-35, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Badio (-), Thompson (7), Puerto (8), Reuvers (3) y Pradilla (8) --quinteto inicial--; Montero (11), De Larrea (-), Costello (-), Moore (8), Key (5), Sako (12).

BARÇA: Satoransky (3), Punter (3), Cale (3), Parra (14) y Vesely (11) --quinteto inicial--; Brizuela (7), Clyburn (13), Norris (4), Hernangómez (2), Fall (-), Marcos (6).

--PARCIALES: 15-18, 18-17, 19-18, 10-13.

--ÁRBITROS: Belosevic, Difallah y Petek. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.