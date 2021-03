El Barça está en semifinales de 'Champions' pese a perder ante el City (2-1)

Las blaugranas hicieron valer el 3-0 de la ida para jugar sus cuartas 'semis' en las últimas cinco temporadas

El Barça Femení ha perdido este miércoles ante el Manchester City (-) en el MCFC Academy Stadium, en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, pero gracias al 3-0 de la ida en el Johan Cruyff estará en semifinales por cuarta vez en las últimas cinco campañas.

Las de Lluís Cortés plantaron cara ante un City que sí mostró esta vez la calidad que atesora y que quedó anulada y enterrada en la ida por las blaugranas. Y tampoco merecieron perder esta vez las blaugranas, pero pagaron cara su falta de acierto ofensivo.

Pelearon, se sobrepusieron a las rachas ofensivas del City de Gareth Taylor e incluso llegaron a rozar el triunfo en este segundo duelo. Pero, las culés, finalmente perdieron y agradecieron el gran 3-0 de la ida que les hace cumplir el objetivo único; lograr el pase.

Si en la ida Sandra Paños detuvo un penalti, esta vez no pudo llegar, aunque por poco, al disparo ajustado al palo de Samantha Mewis, la máxima goleadora 'citizen' en esta 'Champions' que se les termina a las británicas.

Era el 2-1, en el minuto 68, poco después de que Asisat Oshoala pusiera el 1-1 en el marcador y lograra el gol del triunfo, de la clasificación, para el Barça. La delantera nigeriana estuvo muy activa, tanto como desacertada en sus varios mano a mano con la portera Ellie Roebuck, la mejor de las locales. Y, cuando la superó, fue una defensora quien le evitó el gol bajo la misma línea.

Sólo en el 59' pudo Oshoala, a pase de la muerte de Caroline Graham Hansen y tras una gran recuperación a cargo de Patri Guijarro y Aitana Bonmatí, superar a Roebuck. Por contra, el City, sí pudo lamentar alguna ocasión detenida por Paños, pero tampoco estuvo cerca, en ningún momento, de poder remontar la eliminatoria.

Será la cuarta semifinal en las últimas cinco temporadas para un Barça que no conocerá todavía a su rival, dado que la vuelta entre Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain se ha aplazado por un brote de coronavirus en las actuales campeonas. Será, pase lo que pase (0-1 en la ida para el Lyon), un cruce de altos vuelos.

El Barça, que había encajado sólo 6 goles en contra en todas las competiciones en esta temporada, 3 de ellos en la 'Champions', no permitió pese a los 2 goles encajados en Mánchester que el City remontara e incluso pudo empatar el partido en los últimos instantes.

No llegó el empate y el Barça pierde, de nuevo, tras no hacerlo en 'Champions' desde el 25 de agosto de 2020. No brilló el Barça como en la ida, pero jugó bien el guión que intentó escribir el City, hasta llegar a poner sus matices, sus frases, y llegar a buen puerto.

El mal sabor de boca, más allá de una derrota ajustada sin castigo, es poder perder a las dos 'protas' del gol, pues Graham Hansen y Oshoala abandonaron el terreno con molestias. Con un global de 2-4, el Barça sigue haciendo historia y se podrá centrar, por unos días, en una Primera Iberdrola que domina a placer.