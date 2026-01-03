El Barça silencia Cornellà para ser más líder

RCD Espanyol - FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona se impuso (0-2) al Espanyol este sábado en la jornada 18 de LaLiga EA Sports celebrada en el RCDE Stadium, gracias a las paradas de un pitado Joan Garcia y los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski en los últimos cinco minutos, airoso el líder para mantener su gran dinámica tras el parón navideño.

El equipo de Hansi Flick, que mete presión con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid, escapó de la trampa de un Espanyol frustrado por el puñado de increíbles paradas del que fuera su portero hasta la pasada campaña. Ya en el 85' y el 90', después de dos buenas acciones de Fermín López, el Barça decidió el derbi para frenar la racha de su vecino, quinto en la tabla, e irse a la Supercopa con la moral intacta pese a un partido con lagunas.

El Espanyol se llevó ya el primer asalto en Cornellà, aunque con 0-0 al descanso. El equipo 'perico' tuvo las dos mejores ocasiones, de Roberto Fernández y Pere Milla, ambas desbaratadas por un Joan Garcia que respondió así a los pitos de la que fue su grada. El Barça sofocó el ruido inicial con una posesión incluso cómoda, y también mordió en la recuperación para generar peligro.

Sin embargo, el equipo de Flick estuvo poco fino, poco preciso en los últimos metros, precipitado con el pase o sin una idea buena a la hora de armar un ataque definitivo. Además, apenas aparecieron Lamine Yamal o Raphinha, y Ferran no tuvo la efectividad de otras veces. El delantero valenciano se encontró con las mejores opciones visitantes, pero representó esa imprecisión culé.

En medio de ese dominio estéril de los de Flick, el Espanyol se plantó delante de Joan Garcia, pero el meta evitó el gol de un Roberto encimado por la defensa rival a los 20 minutos. Ferran tuvo un cabezazo desviado a centro de Marcus Rashford, pero antes del descanso fue el testarazo de Pere Milla el que no subió al marcador de milagrosa intervención en el aire de Joan Garcia.

Con el choque fortuito entre Leandro Cabrera y Eric Garcia, el partido llegó accidentado a los vestuarios. Con todo, pese a lo caliente de la previa, la sangre no llegó al río en un derbi catalán que se arrimó más si cabe al lado local en el segundo tiempo. Los de Manolo González resoplaron con un tacón inocente de Frenkie de Jong en área pequeña, y se animaron junto a la grada en la sucesión de ocasiones con Roberto de protagonista, y también Joan Garcia.

El Barça siguió impreciso y, además, no cuidó bien la retaguardia, pero los locales no sacaron tajada, en especial en otro mano a mano con los mismos protagonistas del primer tiempo. Jules Koundé sacó otra bajo palos y, con el agua al cuello, Flick metió a Pedri, Lewandowski y Olmo, más un Fermín que había saltado en la reanudación del segundo tiempo. Marko Dmitrovic tuvo su palomita ante Eric García pero el gol rondó más la meta visitante.

La euforia se adueñó del Espanyol, viendo al vecino sufrir de lo lindo, pero la calidad azulgrana, en un mal día, apareció in extremis para quedarse los tres puntos. Fermín aguantó la salida de Cabrera y se la puso a Olmo para que marcara el 0-1 por la escuadra. Ya en el minuto 90, Lewandowski aprovechó otra acción ganada por el andaluz y sentenció a un Espanyol que murió en la orilla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD ESPANYOL, 0 - FC BARCELONA, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano, Expósito (Jofre, min.60); Pere Milla (Puado, min.82), Roberto (Kike García, min.75) y Dolan (Terrats, min.82).

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (Pedri, min.65), Balde; Eric García, De Jong; Lamine, Rashford (Fermín, descanso), Raphinha (Olmo, min.65); Ferran (Lewandowski, min.65).

--GOLES:

0 - 1, min.86, Dani Olmo.

0 - 2, min.90, Lewandowski.

--ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán). Amonestó a Pol Lozano (min.77) por parte del Espanyol.

--ESTADIO: RCDE Stadium, 36.283 espectadores.