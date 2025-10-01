El Barça subastará la camisetas del partido contra el PSG en favor de la Fundación Xana

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado que las camisetas que utilicen los jugadores blaugranas en el partido de este miércoles (21.00 horas) frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones serán subastadas, con los fondos recaudados destinándose al programa 'Pulseras Blaugranas' de la Fundació Barça que enviará una parte de la recaudación a la Fundación Xana, creada en memoria de la hija de Luis Enrique Martínez, exentrenador 'culer' y actual técnico del equipo parisino.

Toda la recaudación irá destinada al programa 'Polseres Blaugranes' de la fundación del club blaugrana, que tiene como objetivo humanizar la estancia hospitalaria de larga duración de niños y adolescentes con enfermedades graves. Una parte de la recaudación se destinará específicamente a la Fundación Xana, creada por la familia de Luis Enrique en honor de su hija fallecida tras sufrir un cáncer óseo.

Este apoyo forma parte de la colaboración iniciada hace unos meses entre ambas fundaciones, y se concretará próximamente en una experiencia única, un encuentro 'Meet & Greet' entre un niño con una enfermedad grave y jugadores del primer equipo del conjunto blaugrana.

Por su parte, el Paris Saint-Germain lucirá el logo de la entidad y subastará las camisetas de sus jugadores para donar todos los beneficios íntegramente a la Fundación Xana. Esta entidad, impulsada por Luis Enrique Martínez, trabaja para ofrecer acompañamiento integral tanto médico, social como emocional a niños con enfermedades graves ya sus familias.

La subasta de las camisetas del Barça se activará en los próximos días a través de las plataformas especializadas y se anunciará por los canales oficiales del club blaugrana.