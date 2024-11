El Barça también golea en el 'infierno' de Belgrado (2-5)

Los de Hansi Flick superan al Estrella Roja para meterse en zona de acceso a octavos de final

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona sigue con su racha de victorias y a ritmo de goleadas tras ganar este miércoles al Estrella Roja (2-5) en Belgrado, en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, para situarse ya en zona de acceso a los octavos de final de la máxima competición continental y en una noche en la que supo desactivar la trampa del 'infierno' de Belgrado con actuación destacada del asistente Jules Koundé.

El Estrella Roja no gana desde hace más de 4 años en un partido de la fase final de la Liga de Campeones y el Barça se encargó de que los serbios no pudieran romper esa malísima racha esta noche. Y eso que no entraron bien al partido y que encajaron dos goles de unos serbios a los que les cuesta marcar en la 'Champions', con 2 tantos en los primeros tres duelos (todo derrotas).

Al Barça le costó algo más de lo pensado desactivar la trampa pero lo hizo a base de trabajo, esfuerzo y constancia. Además de con la habitual puntería ofensiva de los últimos choques. Con doblete de un Robert Lewandowski que está ya acariciando, a un solo gol, el centenario de goles en la 'Champions', además de los goles de Iñigo Martínez, Raphinha y Fermín López, este Barça sigue sumando de 3 en 3 y dormirá desde esta noche en zona de octavos, en la sexta plaza y siendo el equipo más goleador, con 15 dianas, de la competición.

¿Cómo empezó esta importante victoria? Pues con susto. El Barça venía avisado por Hansi Flick; no permitiría otra relajación similar a la de la segunda parte del derbi contra el RCD Espanyol. Y parecieron no entenderlo sus hombres en el arranque del choque, con un gol anulado para el Estrella Roja. Pero, poco a poco, el equipo blaugrana tomó las riendas del choque, empezó a atacar y pronto, tras avisar Lamine Yamal en el 8', en el minuto 13 se adelantó para amansar los ánimos del 'Pequeño Maracaná' de Belgrado.

Y lo hizo a balón parado, con una rosca maravillosa del capitán Raphinha desde la banda izquierda, en una lejana falta lateral, que remató el central Iñigo Martínez tras irse de todos sus posibles marcadores en carrera y lanzándose al suelo para rematar picado y cruzado. Imparable para un Ilic que intentó reaccionar pero no llegó a tiempo de evitar el 0-1. Raphinha, que sigue crecido, se atrevió a buscar un gol olímpico desde el córner y su balón se estrelló en el palo.

Pero justo antes de la media hora el partido viró. Esta vez el Estrella Roja sí supo romper la línea del fuera de juego en la que cayeron Bayern de Múnich, Real Madrid y Espanyol, y ellos mismos en el arranque del choque. Pero esta vez Silas arrancó a correr en posición correcta, con el joven lateral Gerard Martín retrasado respecto al resto de la línea de '4', y el delantero se plantó solo ante Iñaki Peña y le superó con un toque sutil, para empatar con un tanto de bella factura y hacer enloquecer al Stadion Rajko Mitic.

Raphinha y Lewandowski acudieron al rescate de un Barça necesitado, que empezaba a sufrir algunas 'contras' del Estrella Roja y que estaba incómodo en el césped. Pero Pedri, dejando un balón que recibió dentro del área de cara a Raphinha, que esperaba en la lejanía, lo cambió todo. El brasileño chutó raso, directo al palo y el rechace fue para el 'killer', para el cazagoles, Robert Lewandowski para empujarla a gol y disipar dudas y fantasmas. Un descanso más tranquilo para Flick, que seguro que de todos modos intentó ponerle las pilas a sus jugadores.

Por lo menos, eso pareció al ver que el Barça tuvo tres buenas ocasiones en los primeros 5 minutos de la reanudación, en las botas dos de ellas de Robert Lewandowski. El polaco recibió dentro del área, controló y disparo roscado fuera de portería. Parecía fácil para el '9', que esta vez no afinó la puntería. Pero el quinto gol en cuatro partidos en esta 'Champions' del delantero polaco estaba al caer y llegó en el 53', aprovechando una asistencia de Jules Koundé para esta vez sí poder festejar, tras confirmar el tanto el VAR, su segundo gol de la noche.

Y para sellar el triunfo y dejar claro que Flick supo cambiarle la cara a su equipo en el paso por vestuarios, el 'capi' Raphinha se sumó a la fiesta con un tiro raso ajustadísimo al palo ante el que nada pudo hacer Ilic. Otra asistencia de Jules Koundé, que descansó en el derbi y regresó al equipo con una energía y entrega incesante. Raphinha, tras ese primer aviso al palo, sí marcó para seguir siendo uno de los máximos goleadores, junto a 'Lewangol', de esta 'Champions'.

El Barça era el amo y señor del partido. Al Estrella Roja no le quedaban fuerzas para correr hacia la meta de Iñaki Peña porque tenía que achicar agua y cerrar espacios en defensa. Pero el Barça, de nuevo con un Jules Koundé que firmó un particular trío de asistencias, halló el 1-5 gracias a la fe de un Fermín López que entró de refresco y batalló como nadie en Belgrado. En un feudo en el que ya no estaba Pau Cubarsí, al que en una acción fortuita le chutaron la cara y tuvo que abandonar con un corte, ensangrentado.

De ahí al final del partido todavía se pudo ver un gol más, esta vez de un Estrella Roja que se despidió de una mejor manera del encuentro. Marcó un auténtico golazo, además, un Milson que salió desde el banquillo y que tuvo el temple para recortar, apuntar y batir a Iñaki Peña de tiro colocado, suave y preciso. Poco después casi marcó Fermín su segundo gol, que llegó a lamer el larguero. El Barça se sabía ganador, pero ese 2-5 'picó' en positivo a los blaugranas más calientes en un Barça que, valga la redundancia, supo enfriar un 'Pequeño Maracaná' que empezó ardiendo y se apagó helado.

Este Barça sigue mejorando y sigue avanzando con fuerza. Más allá de LaLiga EA Sports, que domina con holgura tras ganar a los dos grandes rivales como son Real Madrid y RCD Espanyol, en esta 'Champions' el equipo sabe ganar donde se le obliga a hacerlo, como esta noche en Belgrado, y también ganó al 'coco' por excelencia que era el Bayern de Múnich. Este Barça, que se gusta y trabaja muy duro con Hansi Flick, está ya con 9 puntos y provisionalmente en la sexta plaza. En zona de acceso directo a los octavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESTRELLA ROJA, 2 - FC BARCELONA, 5 (1-2, al descanso).

--EQUIPOS.

ESTRELLA ROJA: Ilic; Seol, Spajic, Djiga, Rodic (Milson, min.59); Kanga (Gomes, min.72), Elsnik, Krunic; Silas (Prutsev, min.82), Ndiaye (Katai, min.82) y Maksimovic (L.Ilic, min.72).

FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí (Domínguez, min.67), Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong (Gavi, min.67), Casadó; Lamine Yamal, Pedri (Dani Olmo, min.58), Raphinha (Fermín, min.58); y Lewandowski (Pau Víctor, min.78).

--GOLES.

0-1. Min.13, Iñigo Martínez.

1-1. Min.27, Silas.

1-2. Min.43, Lewandowski.

1-3. Min.53, Lewandowski.

1-4. Min.55, Raphinha.

1-5. Min.76, Fermín.

2-5. Min.84, Milson.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR). Amonestó a Ndiaye (min.61), Spajic (min.64) en el Estrella Roja.

--ESTADIO: Stadion Rajko Mitic.