El Barça trabaja para batir al Koge danés en la Liga de Campeones femenina

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona logró este jueves su segundo triunfo en la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina tras batir con mucho trabajo por 0-2 al HB Koge danés, en un partido donde sufrió en la primera mitad y que no consiguió desatascar hasta la hora de juego.

El actual campeón se encontró con una situación poco conocida en sus últimos meses ya que su rival le creó mucho peligro en la primera media hora y supo aguantar con la portería a cero hasta que la sueca Rolfo acertó a romper el choque en una segunda mitad donde las blaugranas fueron superiores con un equipo más reconocible.

Jonatan Giráldez optó por hacer probaturas en esta visita a Dinamarca y decidió saltar al campo de césped artificial, dos factores que no le ayudaron a encontrar su mejor versión pese a los esfuerzos de Caroline Graham Hansen y Lieke Martens, seguramente las mejores.

El Barça se plantó en el estadio del Koge sin su mediocampo titular ya que Patri Guijarro y Aitana Bonmatí partieron desde el banquillo y Alexia Putellas finalmente no viajó por lesión. Y sin esas piezas, al conjunto catalán le costó coger el mando del partido y eso le hizo sufrir con las rápidas transiciones de su rival.

Este ya avisó de las incomodidades de la primera media hora antes de que se cumpliese el primer minuto de juego. Ahí, un pie salvador de Sandra Paños ante la capitana Carusa evitó el 1-0 y aunque el campeón español replicó rápido con Hansen, el Koge amenazó con sus contragolpes.

Carusa volvió a amenazar, salvando a Paños en su salida, pero no pudiendo con el acertado cruce de Marta Torrejón, mientras que Fitzgerald tuvo una más clara con un disparo sin la portera bajo palos que salvó Andrea Pereira. Poco a poco, el Barça pudo manejar mejor el partido, pero no pudo crear excesivas ocasiones salvo varias amenazas de Martens.

Giráldez reaccionó tras el descanso y metió en el campo a Guijarro, Bonmatí y 'Mapi' León. La respuesta fue rápida porque con un once más 'normal' se hizo decididamente con el mando y la central internacional afianzó por fin una zaga que dejó de sufrir las contras de las locales, menos efervescentes que en el primer acto.

El FC Barcelona dominó claramente y empezó a poner cerco ya de forma decidida a la portería de Marckese. En el minuto 62, encontró su premio a su dominio con el alivio del 0-1, obra de Rolfo, que no perdonó su soledad en el segundo palo tras un centro de Martens, el puñal junto a Hansen con el que más sufrió el equipo danés.

El tanto blaugrana no varió en exceso el guión del duelo porque las locales no se desprotegieron y tampoco crearon problemas a Paños, y las visitantes no se conformaron. Bonmatí y Jenni Hermoso tuvieron dos buenas opciones para aumentar la renta, pero el actual campeón no logró aumentar su renta hasta el minuto 95 tras un penalti anotado por la delantera madrileña y cometido sobre ella misma.