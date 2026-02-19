Barça y UCAM Murcia llevan su disputa a la Copa

Archivo - Partido de la Liga Endesa entre Barça y UCAM Murcia en el Palau Blaugrana - ACB PHOTO / ERIC ALONSO - Archivo

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça empieza una ilusionante Copa del Rey de baloncesto en el Roig Arena de Valencia con un complicado duelo de cuartos de final contra UCAM Murcia, este viernes a las 21.00 horas, con el añadido de saber que los murcianos les han ganado en los dos duelos de la Liga Endesa de esta temporada y que deberán, pese a las posibles bajas, darlo todo para igualar la fuerza física de un rival que llega a Valencia dispuesto a volver a ganar a los 'culers'.

La premisa en el Barça está clara; este duelo ya es una final. Lo es porque se les digue dando por favoritos ante UCAM Murcia pese a esas dos últimas derrotas en los cara a cara, tanto en el Palau Blaugrana (78-81) como en el Palacio de Deportes de Murcia (84-83), en dos pulsos igualados sin grandes ventajas para ningún equipo pese a esa supuesta 'superioridad' catalana.

De hecho, UCAM Murcia es ahora mismo tercero en la tabla de la Liga Endesa, justo por encima del Barça e igualados ambos a un balance positivo de 14-6. Para este duelo, el equipo blaugrana es cabeza de serie y se mide a un UCAM que no lo fue porque el Kosner Baskonia, al ganar un duelo aplazado, le quitó ese honor sobre la bocina.

Aquí están ambos, llevando sus recientes trencillas de la Liga Endesa a una Copa del Rey en la que UCAM Murcia sueña alto, porque va con esa condición de equipo 'tapado', con puntos en sus manos y una plantilla dura, física, capaz de poner en serios problemas a todo un Barça que, además, llega mermado a la cita. No por resultados o bache, sino porque quizá su mejor jugador, el llamado a ser el 'MVP', no pueda ni llegar a jugar.

Y si lo hace, Kevin Punter no lo hará en su estado de forma idóneo. Pinta mal, dependerá de sus sensaciones pero 'KP' puede no llegar a probar el Roig Arena. En una situación similar, quizás algo mejor, están los checos Jan Vesely y Tomas Satoransky, siendo el pívot y el base otras dos piezas clave para el Barça de un Xavi Pascual que regresa a una Copa que le gusta.

El técnico de Gavà ha ganado tres Copas del Rey en ocho ediciones disputadas. Tras su diáspora europea, está de vuelta al Palau y por ende de vuelta a la competición del 'KO', en la que Barça y UCAM Murcia solo se han cruzado en una ocasión. Fue hace poco, en semifinales de 2022, y la victoria cayó del lado blaugrana (90-103).

Desde la vuelta de Pacial, el equipo ha ganado 10 partidos y sólo ha perdido 2, con una clara mejoría defensiva del equipo, con apenas 76,53 puntos recibidos por encuentro. El equipo llega a la Copa como la mejor defensa de la liga encajando apenas 80,05 puntos, pero los murcianos tienen herramientas para atacar esa gran defensa, como demostraron en esas dos victorias.

Sito Alonso tiene talento puro en las manos de los exteriores David DeJulius y Dylan Ennis (26,9 puntos y 7,2 asistencias entre ambos de promedio), pero además tiene fuerza en la pintura, con un pívot jamaicano Davontae Cacok que fue el verdugo 'culer' con unos promedios en los duelos directos de 21,5 puntos, 5,5 rebotes y 22,5 créditos de valoración.

Y llega a tope. Como el resto del equipo. Porque Sito Alonso tiene recuperado a Sander Raieste, que llegó a la última jornada de Liga Endesa con molestias, y acude a la cita copera de Valencia con todos sus jugadores disponibles para poder hacer de su cuarta presencia copera la mejor de todas, superando esas 'semis' de 2022 perdidas ante el equipo blaugrana.

Una situación bien distinta a la del Barça, prácticamente sin Kevin Punter, lesionado en el aductor, y con Tomas Satoransky, con lumbalgia, y Jan Vesely, también por lumbalgia, entre algodones. Así que, si no juegan, deberán dar un paso adelante otros jugadores como Nico Laprovittola (11,3 puntos y 3,8 asistencias de media) y Will Clyburn (11,9 puntos), cuya irregularidad deberá dejar atrás. El Barça depende mucho de ello para buscar su 28ª Copa y, sobre todo, evitar una tercera campaña cayendo en cuartos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Laprovittola, Brizuela, Parra, Shengelia y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Fall, Clyburn, Keita, Punter, Vesely y Satoransky.

UCAM MURCIA: DeJulius, Ennis, Raieste, Nakic y Cacok --posible quinteto inicial--; Forrest, Sant-Roos, Falk, Cate, Sevilla, Diagné y Martin.

--ÁRBITROS: Por determinar.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 21.00/DAZN.