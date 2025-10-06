El Barça va con todo a por la nueva Champions

Las blaugranas reciben a un buen Bayern como primera piedra de toque

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení debuta este martes en la Liga de Campeones femenina 2025/26 ante el Bayern de Múnich, en el Estadi Johan Cruyff a las 21.00 horas, en un estreno ante un buen rival que medirá de inicio las opciones de un Barça mermado este verano pero que sigue dispuesto a darlo todo por recuperar el trono europeo perdido hace unos meses ante el Arsenal en la final de Lisboa.

Con una Champions formateada y que se asemeja a la masculina con la inclusión de una Fase Liga antes de las eliminatoria, el Barça Femení va con todo a por el Bayern, su primer rival, y a por el resto con la clara intención de jugar una sexta final consecutiva, en Oslo (Noruega), y buscar su cuarto título.

Tras un verano lleno de salidas, como las de Fridolina Rolfö, Jana Fernández o Ingrid Engen, por citar algunas de las más importantes, y con la única llegada de la central internacional española Laixa Aleixandri, que regresa a casa, el Barça Femení quiere demostrar que sigue siendo uno de los grandes aspirantes al título. Y qué mejor manera de hacerlo que ganar a un Bayern reforzado.

Con Aitana Bonmatí, flamante ganadora de su tercer Balón de Oro consecutivo, como bandera de un equipo que sigue contando con Alexia Putellas o Irene Paredes entre sus veteranas y muchas jóvenes que van ganando peso año tras año, lideradas por una Clàudia Pina recuperada de unas molestias, este Barça tiene argumentos sólidos para aspirar a todo. Pero comprobó, en Lisboa, que no es invencible.

De hecho, pese a que últimamente el Barça y los equipos ingleses parecen haber pasado encima de los equipos de la Bundesliga, el Bayern ya sabe lo que es ganar al Barça. Lo hizo por 3-1 en la fase de grupos de la Champions 2023, si bien luego perdió en Barcelona por 3-0. Son los últimos precedentes de un duelo que, porque llega pronto, quizá parece menor. Pero todo lo contrario.

El Bayern de Múnich, entrenado por el español José Barcala, conquistó la pasada temporada su primer doblete alemán --tercer título consecutivo de la Frauen-Bundesliga y la Copa-- aunque en la Champions cayó, pese al buen papel de Pernille Harder, en los cuartos de final ante el Olympique Lyon. Pero con Barcala aspiran a más, empezando por dar la sorpresa en Barcelona.

"Enfrentarse al Barça es un gran reto y, cuanto antes, mejor. Si jugamos esta competición es para intentar ganarla y tenemos que hacerlo desde el primer día. Lo que te exige, te hace mejor", aseguró el técnico gallego en la previa, cuando confirmó que tiene recuperada a Lena Oberdorf (tras un proceso febril).

Por su parte, el entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, también respira en cuanto a que ve la enfermería vacía. Porque recupera, si lo desea, a Cláudia Pina. La gran protagonista del tramo final del curso pasado. Y, además, viene de hacer rotaciones en el duelo contra el Eibar femenino (0-4) en la Liga F, con goles de Clara Serrajordi, Vicky López, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo.

Sea con el plan B o con el plan A, el que jugará este martes, todo el Barça Femení tiene hambre de éxitos. "Estas jugadoras tienen hambre; ganen o pierdan, siempre quieren más. No tengo que dirigir mucho porque estas chicas tienen unas ganas tremendas. Hemos analizado a fondo al Bayern y tenemos un plan de juego claro", aseguró Romeu en la previa.

Si el Bayern colidera la actual Bundesliga con el Wolfsburgo, con 4 victorias y 1 empate para ambos conjuntos, y sin haber encajado todavía un solo gol, el Barça Femení lidera ya en solitario la Liga F tras ese triunfo en Ipurua, con pleno de 6 victorias en las primeras jornadas y 31 goles a favor, con 6 para Pina, y tan sólo 1 en contra. Ahora quieren llevar su show a la Champions y empezar la reconquista.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Aitana, Guijarro, Alexia; Graham Hansen, Pajor y Pina.

BAYERN DE MÚNICH: Mahmutovic; Naschenweng, Hansen, Eriksson, Simon; Caruso, Stanway; Harder, Tanikawa, Bühl; y Schüller.

--ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA).

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.

--HORA: 21.00/Disney+.