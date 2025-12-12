Will Clyburn, FC Barcelona - Olympiacos - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça se viene arriba con una paliza al Olympiacos

El equipo azulgrana ajustó cuentas con los griegos, firmó la décima victoria y afianzó el cambio de tercio con Pascual

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça venció (98-85) al Olympiacos este viernes en la jornada 15 de la Euroliga con una exhibición en defensa y en ataque en el Palau, para firmar el décimo triunfo en la parte alta de la tabla y afianzar su juego con tres semanas a las órdenes de Xavi Pascual.

El conjunto catalán fue un vendaval para ajustar cuentas con los griegos, verdugos en los 'playoffs' de hace dos temporadas y con cuatro triunfos en los últimos partidos, y alargar su buena dinámica con el técnico de Gavá. El Barça acompañó con el acierto de Will Clyburn (28 puntos) y Kevin Punter (24) un gran partido en defensa para pedir sitio en el 'Top 4' con diez victorias.

El cuadro azulgrana volvió a mostrar la fortaleza atrás que exige Xavi Pascual, aunque el Olympiacos no dio espacio a la relajación en el primer tiempo. El talento de los griegos mantuvo el partido igualado al descanso (42-39), de menos a más los Evan Fournier y Aleksander Vezenkov. Nikola Milutinov sí que arrancó entonado, dando problemas por dentro a un Barça que se gustó en el triple.

Will Clyburn, con 11 puntos en el primer cuarto, encabezó esos buenos porcentajes, pero los visitantes encontraron a sus estrellas (21-17). En el segundo asalto, el Barça mantuvo la defensa agresiva y forzó las primeras pérdidas en serie del Olympiacos para tomar cierta renta antes del descanso. Tornike Shengelia y Tyler Dorsey fueron quienes sumaron a ambos lados del parqué catalán.

Tras el paso por vestuarios, el intenso toma y daca se convirtió en un monólogo de los locales. El Barça arrolló a los de Georgios Bartzokas multiplicando las manos y robos en defensa sin dejar de anotar. Clyburn y Punter lideraron el festival (67-49) que sentenció el partido en el tercer cuarto y dejó caras muchas largas en un Olympiacos pidiendo la hora.

Los de El Pireo, aspirante de nuevo a la 'Final Four' pese a quedarse en ocho victorias, apenas anotaron con el tiro libre y los de Pascual no levantaron el pie del acelerador. Vezenkov maquilló la cuenta visitante, aunque también se pasó de frenada en un codazo a Joel Parra. El internacional español volvió de inmediato con un aparatoso vendaje, porque este Barça tiene ganas de más a las órdenes del último entrenador culé que ganó la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 98 - OLYMPIACOS, 85. (42-39, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (7), Punter (24), Clyburn (28), Shengelia (14) y Vesely (12) --quinteto inicial--; Marcos (-), Cale (2), Norris (-), Brizuela (5), Hernangómez (3), Parra (3).

OLYMPIACOS: Walkup (2), Fournier (11), Dorsey (19), Vezenkov (22) y Milutinov (10) --quinteto inicial-- Ntilikina (4), Papanikolau (-), Lee (-), Hall (11), Peters (6), Larentzakis (-).

--PARCIALES: 21-22, 21-17, 30-17, 26-29.

--ÁRBITROS: Radovic, Racys y Boubert. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.