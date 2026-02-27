Barça y Villarreal pugnan por la Liga

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and FC Barcelona at La Ceramica stadium on December 21, 2025, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

El FC Barcelona recibe este sábado al Villarreal en el Spotify Camp Nou (16.15 horas), en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los blaugranas buscarán un triunfo que refuerze su liderato ante el tercer clasificado de la competición, aunque con un ojo puesto en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey del próximo martes ante el Atlético de Madrid.

No está el Barça en un escenario idílico. Y no lo está porque, pese a ser líder, recibe al tercer clasificado en un duelo directo por la Liga, con la baja de última hora de Frenkie de Jong --puntal para el técnico, Hansi Flick, en la medular-- y con esa obligada remontada pendiente del martes, con un Villarreal enfrente que, además, ha ganado en sus dos últimas visitas a Barcelona.

Pero, si esto fuera una balanza, decantaría la misma hacia el lado bueno el hecho de que juegan en casa, con la afición 'culer' que debería responder a una cita grande como esta, dispuestos a cobrarse la revancha ante un 'Submarino' que es un verdugo en sus últimas visitas --tres victorias en cuatro últimos duelos en Barcelona-- y cogiendo aire para el martes.

Además, este será el partido oficial número 100 de su entrenador, Hansi Flick, en el banquillo blaugrana y la mejor manera de celebrarlo sería conseguir la que sería su victoria número 75, ya que el Barça únicamente ha vivido 9 empates y 16 derrotas desde que el alemán llegó al banquillo, de la mano de un ahora expresidente y precandidato Joan Laporta al que ha mostrado su apoyo.

No obstante, Flick no estará pendiente de ello. Y sí, y mucho, de ganar a un Villarreal que es un martillo pilón en el feudo 'culer'. Porque en casa, el FC Barcelona ha perdido tres de sus últimos cuatro duelos contra los castellonenses, incluidos los dos últimos, por 2-3 el curso pasado y 3-5 hace dos. Los 'groguets' son el peor rival, contra el que los blaugranas han sufrido más derrotas como local en LaLiga desde la 2022.

Y llega el Barça con bajas. La más importante, la del centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que estará entre cinco y seis semanas de baja debido a una lesión muscular, en el bíceps distal de la pierna derecha, que ha sufrido este jueves en el entrenamiento del primer equipo blaugrana, y Andreas Christensen, que continúa recuperándose de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior y no volverá hasta marzo o abril.

Pero aquí también hay un posible dato bueno, más allá de que Pedri ya no está en esa lista y que va cogiendo su mejor forma, y es que Gavi ha hecho algunos entrenamientos con el grupo y podría ser la novedad. Quizá no para jugar el partido entero, pero sí para ayudar unos minutos. De momento, el viernes no había recibido el alta médica. Quien no estará disponible es Gerard Martín, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

En el bando del 'Submarino amarillo', Marcelino García Toral no puede contar por varias lesiones con Logan Costa, Kambwala, Foyth y Gerard Moreno. Pero no son bajas recientes ni de última hora, y sin ellos ha logrado ganar al Valencia (2-1) en La Cerámica y al Levante (0-1) en el Ciutat de València, en dos derbis valencianos seguidos en los que ha hecho pleno.

Tan solo el Getafe (2-1 en el Coliseum) ha sido capaz de tumbar a la resitencia del equipo 'groguet' en las últimas jornadas, si bien el Barça también ha enderezado el rumbo tras caer --con polémica arbitral posterior-- en Girona (2-1) al ganar también al Levante por 3-0, en la última jornada, y recuperando además el liderato por el tropiezo del Real Madrid ante Osasuna en Pamplona.

Así que llega un duelo de altos vuelos, por la Liga, entre líder y tercero y con 10 puntos entre ambos. Necesita ganar el Villarreal para mantenerse en la pelea por el título y para dejar atrás a Atlético de Madrid y Real Betis, y ya sabe lo que es ganar en Barcelona y poner en aprietos al actual líder, como hizo en el duelo de la primera vuelta en La Cerámica pese al triunfo 'culer' por 0-2.

En la jornada 17 de esta LaLiga EA Sports, celebrada en un entonces inexpugnable Estadio de La Cerámica, el Barça resolvió el choque con los goles de Raphinha y Lamine Yamal, condenando al 'Submarino' por la falta de acierto y la expulsión de Renato Veiga en el minuto 39. Pero no fue una victoria fácil para los de Hansi Flick, que ahora sí quiere celebrar su centenario en el banquillo con un triunfo redentor que afiance el liderato y dé alas a su equipo para intentar remontar el 4-0 adverso en la Copa contra el Atleti.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Pedri, Bernal; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Ferran.

VILLARREAL CF: Luiz Junior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Sergi Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Moleiro; Mikautadze y Ayoze.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 16.15 horas/Movistar+ LaLiga.