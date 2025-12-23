El Barça visitará Anoeta el domingo 18 de enero y el Real Madrid recibirá al Levante el sábado 17

Archivo - Ferran Torres of FC Barcelona and Igor Zubeldia of Real Sociedad fight for the ball during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Sociedad at Estadi Olimpic Lluis Companys on September 28, 2025 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad en Anoeta el próximo domingo 18 de enero, a las 21.00 horas, y el Real Madrid recibirá al Levante UD el sábado 17, a las 14.00, en partidos correspondientes a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26, según un comunicado.

LaLiga desveló este martes los horarios de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, sujetos a modificación en función de los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey. Arrancará el viernes 16 de enero a partir de las 21.00 horas con el partido entre el RCD Espanyol y el Girona CF, y finalizará el lunes 19, a la misma hora, en el estadio Martínez Valero con el choque entre el Elche CF y el Sevilla FC.

El actual líder de la competición, el Barça, después de la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí, visitará a la Real Sociedad en Anoeta el sábado 18 de enero, a las 21.00. En una jornada dominical en la que el Atlético de Madrid recibirá al Deportivo Alavés (16.15), el Valencia CF viajará a Getafe (14.00) y el RC Celta se medirá al Rayo Vallecano en Balaídos (18.30).

El sábado 17 de enero, los partidos se abrirán con el Real Madrid-Levante en el Santiago Bernabéu (14.00) y también se disputarán el RCD Mallorca-Athletic Club (16.15), el CA Osasuna-Real Oviedo (18.30) y el Real Betis-Villarreal CF (21.00).

--HORARIOS JORNADA 20 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26:

-Viernes 16 de enero.

RCD Espanyol - Girona CF 21.00.

-Sábado 17.

Real Madrid CF - Levante UD 14.00.

RCD Mallorca - Athletic Club16.15.

CA Osasuna - Real Oviedo 18.30.

Real Betis - Villarreal CF 21.00.

-Domingo 18.

Getafe CF - Valencia CF 14.00.

Atlético de Madrid - Deportivo Alavés16.15.

RC Celta - Rayo Vallecano18.30.

Real Sociedad - FC Barcelona21.00.

-Lunes 19.

Elche CF - Sevilla FC 21.00.