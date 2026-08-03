El Barça visitará Mestalla el domingo 6 de septiembre y el Real Madrid, al Betis en La Cartuja el viernes 4

Archivo - VALENCIA, May 24, 2026 -- Hugo Duro (R) of Valencia vies for the ball with Pablo Gavi of Barcelona during the La Liga football match between Valencia and Barcelona at Mestalla Stadium in Valencia, Spain on 23 May 2026. - Europa Press/Contacto/Cheng Min - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se enfrentará al Valencia CF en Mestalla el próximo domingo 6 de septiembre, a las 16.15 horas, y el Real Madrid visitará al Real Betis, en La Cartuja, el viernes 4, a las 21.00, en partidos correspondientes a la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27.

LaLiga confirmó este lunes los horarios de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, que arrancará el viernes 4 de septiembre con el partido entre el Real Betis y el Real Madrid a partir de las 21.00, y finalizará el lunes 7 con el encuentro entre el Elche CF y la Real Sociedad, a las 21.30. Antes, a las 19.00, también el lunes, se disputará el Getafe CF-RC Celta.

En esta cuarta jornada, que precede al estreno de la fase de liga de la Champions League 2026-27, El actual campeón de Liga, el Barça de Hansi Flick, se medirá al Valencia en Mestalla el domingo 6 de septiembre (16.15). Ese mismo día, se disputarán el Deportivo Alavés-CA Osasuna (18.30), el Málaga CF-Levante UD (18.30) y el RCD Espanyol-Sevilla FC (21.00).

El sábado 5 de septiembre, el Atlético de Madrid jugará contra el Athletic Club en San Mamés (16.15), el Real Racing Club visitará al Rayo Vallecano (18.30) y se disputará el Villarreal CF-RC Deportivo (21.00). Además, LaLiga informó de que el encuentro adelantado entre la Real Sociedad y el RC Celta de la jornada 6 se jugará el jueves 3 de septiembre a las 21.00.