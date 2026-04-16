El Barça visitará El Sadar el sábado 2 de mayo y el Espanyol-Real Madrid se disputará el domingo 3

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and CA Osasuna at Spotify Camp Nou stadium on December 13, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, visitará el El Sadar para enfrentarse a CA Osasuna el próximo sábado 2 de mayo, a las 21.00 horas, mientras que el RCD Espanyol recibirá al Real Madrid un día después, el domingo 3, también a las 21.00, según un comunicado.

LaLiga hizo oficial este jueves los horarios de los partidos que componen la jornada 34 de LaLiga EA Sports, que arrancará el viernes 1 de mayo a partir de las 21.00 con el encuentro entre el Girona FC y el RCD Mallorca y finalizará el lunes 4 de mayo (21.00), con el Sevilla FC-Real Sociedad.

En la jornada previa al Clásico en el Spotify Camp Nou -el domingo 10 de mayo (21.00)-, el líder de la competición con 9 puntos de ventaja, el Barça, se enfrentará como visitante a Osasuna el sábado 2 de mayo a las 21.00. Y el Real Madrid, fuera de la Champions como los azulgranas, se medirá en Cornellà al Espanyol el domingo 3, también a las 21.00.

Mientras que el Atlético de Madrid se medirá al Valencia CF en Mestalla el sábado 2 de mayo a las 16.15, solo tres días antes de disputar en Londres la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, como único superviviente español en la competición continental.

También el sábado 2, se jugarán el Villarreal CF-Levante UD (14.00) y el Deportivo Alavés-Athletic Club (18.30). Y el domingo 3, el RC Celta-Elche CF (14.00), el Getafe CF-Rayo Vallecano (16.15) y el Real Betis-Real Oviedo (18.30).

--HORARIOS DE LA JORNADA 34 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26:

-Viernes 1 de mayo.

Girona FC - RCD Mallorca21.00.

-Sábado 2.

Villarreal CF - Levante UD 14.00.

Valencia CF - Atlético de Madrid 16.15.

Deportivo Alavés - Athletic Club 18.30.

CA Osasuna - FC Barcelona 21.00.

-Domingo 3.

RC Celta - Elche CF 14.00.

Getafe CF - Rayo Vallecano 16.15.

Real Betis - Real Oviedo18.30.

RCD Espanyol - Real Madrid 21.00.

-Lunes 4.

Sevilla FC - Real Sociedad 21.00.