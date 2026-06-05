El Barça volverá al trabajo el 13 de julio y hará un 'stage' en Inglaterra

Entrenamiento del FC Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona arrancará la pretemporada 2026/27 el próximo 13 de julio con las habituales revisiones médicas y pruebas físicas previas al inicio del trabajo de campo, según informó este viernes el club blaugrana, y además llevará a cabo un 'stage' en Inglaterra.

El conjunto dirigido por el técnico alemán Hansi Flick comenzará a preparar el nuevo curso en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde llevará a cabo las primeras sesiones de entrenamiento tras el regreso de las vacaciones de verano.

Dentro de la planificación diseñada, la primera plantilla realizará además una concentración en Inglaterra entre el 27 de julio y el 3 de agosto para seguir afinando su puesta a punto de cara al inicio de la temporada oficial.

La expedición se instalará en St George's Park, uno de los complejos deportivos de referencia del fútbol inglés y sede habitual de las concentraciones de la selección nacional. El Barça ya trabajó anteriormente en estas instalaciones durante la pretemporada de 2014.

Con este plan de trabajo, el vigente campeón de LaLiga EA Sports iniciará la preparación de una campaña en la que buscará revalidar los éxitos logrados bajo la dirección de Flick y llegar en las mejores condiciones al comienzo de las competiciones oficiales.