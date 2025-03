El Barça vuela sin resaca contra Osasuna

Los de Flick afianzan el liderato tras el parón por selecciones con goles de Ferran, Lewandowski y un Olmo lesionado

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona doblegó (3-0) al CA Osasuna este jueves en el partido aplazado de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, celebrada en un Estadi Olímpic Lluís Companys de fiesta al disfrutar de la demostración de músculo, pegada y calidad del líder.

El equipo de Hansi Flick sigue desatado y fresco, a pesar de la acumulación de partidos y del posible 'virus FIFA'. Ferran Torres y Dani Olmo, de penalti antes de pedir el cambio por posible lesión, encarrilaron el partido a los 20 minutos. Pudieron ser varios goles más, y fue de Robert Lewandowski, Pichichi con 23 tantos, el 3-0.

Con el resquemor creciente por el descanso y rotaciones en ambos equipos, el Barça se hizo dueño del balón y, con un once de garantías, se fue con todo al ataque. No dio pie a la sorpresa, ni a la resaca del parón de selecciones, el líder fue vertical y no tardó en ver puerta con un Ferran en racha para reivindicarse.

El ariete tomó el sitio de Lewandowski de inicio y remató una buena jugada que empezó con una pared con Frenkie de Jong, antes del centro de Alejandro Balde desde la izquierda (1-0). A Osasuna se le puso cuesta arriba el encuentro a los diez minutos, por el gol y por un papel totalmente secundario sobre el césped.

Los de Vicente Moreno no olieron la pelota y vivieron muy lejos de la meta de un Szczesny sin trabajo en el primer tiempo. El Barça encerró a su rival y Ferran perdonó el segundo poco después, igual que Dani Olmo, con De Jong y Pedri metiendo pases de calidad. En esa de Olmo, Sergio Herrera paró el mano a mano pero hizo penalti.

Ambos se vieron las caras de nuevo en un lanzamiento que se tuvo que repetir por la invasión del área de Moncayola cuando Herrera había detenido el penalti. El árbitro mandó el balón de nuevo a los once metros y Olmo lo marcó a la segunda, poco antes de pedir el cambio con alguna molestia, un 2-0 contundente para el Barça.

La entrada de Fermín mantuvo la intensidad local que también transmitió Gavi, con ganas de recuperar protagonismo. Con cambio obligado en su caso con Iker Muñoz, Osasuna echó de menos a un Ante Budimir que mejoró a su equipo en el segundo tiempo. Sin embargo, desde la reanudación, los de Flick siguieron su guion.

El Barça asedió a un Sergio Herrera desesperado por tener que achicar las llegadas que se contaban por ocasiones en los locales. Con todo, los de Moreno asomaron con un cabezazo de Jorge Herrando desviado por muy poco, y con ese peligro que empezaron a gozar a balón parado. Moi García también tuvo la ocasión 'rojilla', con más protagonismo Osasuna pero a merced de la contra.

El Barça puso bien en práctica esa salida con velocidad y así llegó el tercero de Lewandowski, en una gran acción y asistencia de Fermín, siguiendo su racha al poco de entrar en el campo. En Montjuic, con la ola y los 'olés' a Pedri y compañía, la euforia parece desatarse con un equipo que vuela aún en el debate de la exigencia del calendario y que responde a los focos.

Los catalanes afianzaron su liderato en Liga con 63 puntos, tres más que el Real Madrid y siete que el Atlético, en una victoria dedicada seguro al doctor Carles Miñarro, quien falleció el pasado ocho de marzo, el día que debió jugarse este Barça-Osasuna. Por su parte, los navarros, con una victoria en los últimos 16 partidos, ven su temporada destinada a luchar por la permanencia.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - CA OSASUNA, 0. (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric García, Iñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, min.84); Frenkie de Jong (Torre, descanso), Pedri (Pau Víctor, min.84), Gavi, Lamine Yamal, Olmo (Fermín, min.28) y Ferran Torres (Lewandowski, min.68).

CA OSASUNA: Sergio Herrera; Juan Cruz, Herrando, Catena, Areso (Rubén Peña, min.85); Moncayola, Iker Muñoz, Pablo Ibañez, Aimar (Moi Gómez, min.61), Arnáiz (Boyomo, descanso) y Raúl García (Budimir, min.61).

--GOLES:

1 - 0, min.11, Ferran.

2 - 0, min.21, Olmo (penalti).

3 - 0, min.77, Lewandowski.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer(C. Balear). Amonestó a Eric García (min.40) por parte del Barça. Y a (Herrera, min.18), Catena (min.39) y Cruz (min.51) en Osasuna.

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys, 42.319 espectadores.