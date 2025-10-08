El Barcelona Open Banc Sabadell 2026 se jugará del 11 al 19 de abril

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó se disputará del 11 al 19 de abril de 2026 en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899, club que organiza un torneo que mantiene su fecha histórica en el calendario y que volverá a ser uno de los mejores ATP 500 de la gira de tierra batida.

El Barcelona Open Banc Sabadell, conocido popularmente como Godó, es el evento deportivo anual más importante de Barcelona y mantiene de nuevo su categoría ATP 500, como el torneo ATP 500 de Múnich con quien volverá a coincidir, justo después del Masters 1.000 de Montecarlo y antes de disputarse el Mutua Madrid Open.

"Durante sus 126 años de historia, el Real Club de Tenis Barcelona-1899 ha sido el escenario donde grandes campeones han forjado sus leyendas y donde las estrellas del futuro han impulsado sus carreras", asegura la organización del torneo, por el que han pasado mitos como Rod Laver, Arthur Ashe, Suzanne Lenglen, Manolo Santana, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic o Rafa Nadal.