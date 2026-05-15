Barcelona recibirá al Tour de Francia con una Fiesta Mayor del 26 de mayo al 5 de julio

Collboni y Escudé descubren el cartel de la Fiesta Mayor del Tour de Francia - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Barcelona recibirá al Grand Départ del Tour de Francia con una Fiesta Mayor por los 10 distritos y que programará más de 60 actividades culturales, gastronómicas y deportivas del 26 de mayo al 5 de julio, día siguiente al inicio de la competición.

El alcalde, Jaume Collboni, ha presentado la fiesta y el cartel este viernes afirmando que la ciudad tiene su fiesta de invierno y de verano, y que este año tendrá la del Tour: "Queremos que el Grand Départ sea una gran fiesta ciudadana", ha dicho junto al concejal de Deportes, David Escudé.

Entre las actividades figuran 10 conciertos, con nombres como Doctor Prats, Suu, Sexenni, 31 FAM, Ladilla Russa, Sidonie, Ambauka y Xiula, que se llevarán a cabo en la plaza de la Catedral, como principal escenario musical.

Junto a ella, la plaza Margarida Xirgu se sumará al espectáculo con música, pero también danza, circo y teatro de calle, con artistas y compañías como Joan Garriga, DJ Trapella, Zum Zum Teatre y Els Atrapasomnis.

GASTRONOMÍA Y COMERCIO

Collboni también ha destacado la implicación de los 14 ejes comerciales en la Fiesta Mayor del Tour, que "hervirán de actividad y llenarán las calles de la ciudad" de propuestas, junto a los más de 40 mercados municipales, como corazón de los barrios.

El vicepresidente de Barcelona Oberta, Javier Cottet, ha afirmado que "todo lo que sea abrir la ciudad al mundo es bueno para sus tiendas" y el miembro del comité ejecutivo de Barcelona Comerç, Jordi Arias, ha expresado su orgullo por que un evento mundial llegue a todos los barrios.

El secretario general de la Federació de Mercats Municipals de Barcelona (FEMM), Francesc Leyva, ha anunciado que los 42 mercados de la ciudad "ya están engalanados con los colores del Tour" para que la ciudadanía note su implicación.

'PA DEL TOUR'

Durante la presentación también se ha dado a conocer el nuevo Pa del Tour, impulsado por el Ayuntamiento y el Gremi de Flequers de Barcelona, un pan que se espera que llegue a 2.400 puntos de venta repartidos por toda la ciudad.

Su creador, el joven panadero barcelonés del 'Forn Elias' Enric Badia, ha explicado que representa una "unión de gustos" entre la cultura francesa y catalana, utilizando elementos como el tomate, el romero, el tomillo y el queso Comté en un panecillo redondo de unos 12 centímetros, que evoca una rueda de bici.

CARTEL

También se ha desvelado el cartel de la Fiesta Mayor, diseñado por el ilustrador Albert Tercero y el estudio SMLXL, inspirado en el cartel del propio Grand Départ y basado en la cultura catalana.

La fundadora de SMLXL, Anna Barbiela, ha animado a la ciudadanía a buscar los detalles escondidos en el cartel: "Hemos buscado las raíces de la fiesta mayor tradicional con tamborileros y castellers, entre otros".