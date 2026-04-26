April 25, 2026, Madrid, Madrid, Spain: Atletico de Madrid's Pablo Barrios injured during La Liga match. April 25 2026. - Europa Press/Contacto/Ropero

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, que se produjo en la victoria del sábado ante el Athletic Club (3-2), ha confirmado este domingo el club rojiblanco.

El mediocentro madrileño pidió el cambio en el minuto 58 del duelo disputado en el Riyadh Air Metropolitano, después de sentir un pinchazo en la pierna. Abandonó el campo y entró en su lugar el estadounidense Johnny Cardoso.

"El centrocampista madrileño se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión", señaló este domingo el Atlético de Madrid, que desveló que padece "una lesión muscular en el muslo izquierdo"; las dos anteriores lesiones de Barrios esta temporada fueron en el muslo derecho.

Según informó la entidad colchonera, el centrocampista realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio, sin desvelar cuánto tiempo estará de baja. Se perderá, al menos, el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de este miércoles ante el Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano.