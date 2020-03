Bartomeu: "Jugar a puerta cerrada nos cuesta 6 millones de euros"

Fútbol.- Bartomeu: "Lo primero es la salud, pero jugar a puerta cerrada nos cues - -/Espa Photo Agency via CSM via / DPA

"Todo apunta a que haremos un referéndum por el 'Espai Barça'"

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado que un imperativo de salud, que es "lo primero", ha provocado que el duelo ante el Nápoles se jugará a puerta cerrada, aunque ha señalado que esta medida, tomada por el brote de coronavirus, le costará al club unos 6 millones de euros.

"Lo primero es la salud y colaborar con las autoridades sanitarias, luego hay un componente de que hay una pérdida económica. En el caso del Barça puede estar alrededor de los 6 millones de euros", aseguró Bartomeu en un coloquio de Foro Barcelona Capital en el Círculo Ecuestre.

El dirigente explicó detalles de la reunión de esta mañana en el Departament de Salut de la Generalitat, donde se optó por jugar a puerta cerrada, si bien más tarde fue el Gobierno quien confirmó que todos los eventos deportivos deberán jugarse sin público.

"Esta mañana hemos tenido una reunión con la Generalitat y ha habido una recomendación muy firme de jugar el partido a puerta cerrada. Lamentamos mucho que esto afecte a los socios y aficionados, pero creemos que es una situación excepcional que estamos viviendo", apuntó.

NO CONVOCARÁ ELECCIONES ANTICIPADAS

Por otro lado, el presidente confirmó que no convocará elecciones anticipadas, que aún no dirán el nombre del miembro de su Junta Directiva que intentará sustituirle, y que se realizará un segundo referéndum sobre el 'Espai Barça' para votar el nuevo coste de las obras, mayor al aprobado en la primera consulta al socio.

"No adelantaré las elecciones. Todo acaba en 2021, es una responsabilidad que asumimos. Es bueno que haya más candidatos y varias alternativas, todos son por el bien del Barça. Serán unas elecciones interesantes", vaticinó.

Sobre su 'delfín', no quiso dar nombres, pero sí hizo referencia a que haya salido en prensa el de Emili Rousaud. "Yo no me puedo presentar y en la Junta hay una persona que oficiosamente ha salido su nombre, pero ya lo anunciaremos. Ser presidente del Barça es un privilegio", destacó.

Sobre el 'Espai Barça', desveló que ya lo están hablando con la Junta Directiva. "Todo apunta a que haremos un referéndum. Teníamos previsto hacerlo próximamente en día de partido, pero con estos problemas del coronavirus habrá que ver cómo se hace, la asistencia a un partido es muy importante para votar", explicó en este sentido.

"Por el momento no hay fecha, tenemos una reunión de la Junta y hablaremos cómo hacerlo. La consulta a los socios es muy importante, volver a consultarlo es una responsabilidad que tenemos los directivos hacia los socios", concluyó.