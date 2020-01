Bartomeu: "¿Rodrigo? Está sobre la mesa un posible refuerzo"

Publicado 27/01/2020 22:36:41 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha reconocido que tienen "sobre la mesa" un "posible refuerzo" para el equipo en este mercado de invierno, aunque no ha desvelado si se trata del delantero del Valencia CF Rodrigo Moreno, y ha asegurado que "no" está "preocupado" por la derrota del conjunto azulgrana en Mestalla.

"¿Rodrigo? No hablamos de jugadores de equipos contrarios, pero si me preguntas por un posible refuerzo, es algo que está sobre la mesa, hay alguna posibilidad de que venga algún jugador, puede ser del Barça B o de fuera. Me gustan muchos jugadores", señaló en la 72ª Gran Gala del diario catalán Mundo Deportivo.

En otro orden de cosas, el máximo mandatario azulgrana explicó que será Leo Messi quien decida cuándo se irá del club. "Messi acabará en el Barça cuando él quiera, es una relación de por vida, él ya lo sabe. Queda mucho Leo Messi, muchos años de buen fútbol, de jugar, de hacernos disfrutar. Disfrutémoslo, porque, aunque le quedan menos años que antes, todavía le quedan muchos", apuntó.

Además, Bartomeu aseguró que "no" está "preocupado" por la derrota del equipo en Mestalla, un resultado que les hizo perder el liderato de LaLiga Santander. "Estamos trabajando muchísimo y está todo abierto, la Liga, la 'Champions', la Copa del Rey... Tenemos ganas de hacer una buena temporada", indicó.

"Los culés nos preocupamos por nuestro equipo en cada partido. Tras la derrota viene la Copa el jueves ante el Leganés y LaLiga el domingo. Esto no para y hay que seguir trabajando, con un nuevo entrenador como es Quique Setién. Tenemos confianza en él y en todo lo que está haciendo por el equipo", concluyó.