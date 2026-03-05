El Baskonia no puede fallar en casa contra el Paris Basketball

Archivo - Timothe Luwawu-Cabarrot of Baskonia in action during the EuroLeague Regular Season Round 17 match played between FC Barcelona and Baskonia at Palau Blaugrana on December 19, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Kosner Baskonia recibe este viernes al Paris Basketball (20.30 horas) en el Buesa Arena, en la jornada 30 de la Fase Regular de la Euroliga, buscando acabar con su mala racha de resultados e igualar a su rival parisino a 10 victorias, para por lo menos alargar el sueño, casi utópico, de poder luchar por una plaza en los 'Play-in'.

Se trata de un duelo joven, con solo tres antecedentes entre ellos, y llega en mal momento para ambos ya que necesitan ganar para seguir con ciertas opciones, aunque remotas, de no quedar eliminados a las primeras de cambio. Los baskonistas, tras ganar la Copa del Rey, no pudieron prolongar su buen momento a esta Euroliga donde ya tienen urgencias severas.

Porque los de Paolo Galbiati triunfaron en el Roig Arena de Valencia pero en su siguiente duelo de Euroliga cayeron en el Buesa Arena ante el Valencia Basket, precisamente, por un duro 79-108. Una derrota sumada a las encajadas contra As Monaco, Barça y Emporio Armani. Los de Vitoria no ganan desde el 30 de enero, en casa ante Zalgiris.

Y en el duelo de la primera vuelta, disputado en París, el Baskonia cayó con claridad (105-87) en un partido de ritmo muy alto en el que el conjunto francés impuso su acierto ofensivo y castigó los problemas defensivos de los vitorianos. Timothé Luwawu-Cabarrot fue el más destacado de los baskonistas con 20 puntos, pero los de Galbiati acusaron un muy bajo acierto exterior y además perdieron por lesión durante el encuentro a Markus Howard y Trent Forrest, lo que acabó de complicar un choque que se decidió en el tramo final.

Así que los baskonistas necesitan sumar ya. Si ganan, se pondrían con 10 victorias, las mismas que el Paris Basketball, y con algo de suerte se pondrían a 6 triunfos de la zona del 'Play-in', todavía con un partido por recuperar respecto a rivales directos. Difícil, al quedarles tan solo nueve duelos a los de Galbiati, pero no imposible si encadenan victorias.

Por su parte, el equipo parisino llega en fase de recuperación, con dos triunfos consecutivos de mucho mérito ante el Panathinaikos en Atenas (99-104) y frente al Barça en el Palau Blaugrana (74-85). Los de Francesco Tabellini, aún lejos de las posiciones de privilegio, se presentan sin complejos y confiados en su ritmo ofensivo para volver a sorprender a un Baskonia que necesitará su mejor versión, la que le llevó a conquistar la Copa, para salir vencedor.

"Hemos entrenado con buena mentalidad. Estamos aquí, otra batalla. Nuestro deseo es competir, intentar ganar todos los partidos", aseguró Galbiati en la previa, subrayando la actitud de su equipo pese a la situación clasificatoria.

El técnico italiano también alertó del peligro del rival parisino. "Paris es un gran equipo, juega diferente. Con una agresividad en todos sus jugadores y con dos jugadores clave que pueden atacar todas las posiciones. Es un equipo que tiene una gran conexión", advirtió.

En cuanto a las bajas, el Baskonia seguirá sin poder contar con Khalifa Diop, que continúa recuperándose de su lesión de rodilla y no volverá hasta finales de abril, ni con Tadas Sedekerskis, cuya temporada está prácticamente terminada tras pasar por el quirófano por su lesión de tobillo. Rodions Kurucs es duda por molestias en el tobillo y Matteo Spagnolo también llega entre interrogantes por problemas de espalda.

En el Paris Basketball, Amath M'Baye se espera que esté disponible tras perderse el último duelo, mientras que Enzo Shahrvin es duda y ni siquiera ha entrado en la rotación en las últimas jornadas. Pero su faro sigue siendo Nadir Hifi, máximo anotador del equipo y que llega en una gran forma a esta cita, tras anotar 20 puntos en el triunfo contra el PAO en la capital griega.

