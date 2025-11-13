El Baskonia se queda a medias con su remontada al Maccabi

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Saski Baskonia ha perdido este jueves por 89-83 en su visita al Maccabi Rapyd Tel Aviv, en un partido correspondiente a la jornada 11 en la fase regular de la Euroliga y decidido por la mala puntería del equipo vasco desde el perímetro, a la par que la buena defensa de los locales en momentos claves.

En el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado, los anfitriones --en el exilio-- comenzaron más entonados de la mano de Jaylen Hoard y abrieron un hueco en el marcador (22-13) que a la postre agradecieron. Eso sí, en el bando vitoriano volvió a aparecer Timothé Luwawu-Cabarrot para tirar del carro como en tantos otros compromisos previos de esta temporada.

La ventaja del equipo israelí en el primer periodo (25-18) aumentó en el siguiente (33-24, 43-34) y no había buenas noticias al descanso (53-43) para los pupilos de Paolo Galbiati. Sin embargo, al regreso de vestuarios apretó el Baskonia en defensa y eso se tradujo en una remontada (66-66) guiada por el propio Luwawu-Cabarrot y, en poste bajo, por Hamidou Diallo.

Pero cuando mejor pintaban las cosas para el conjunto visitante, Jimmy Clark III clavó un triple que truncó esa reacción a 40 segundos de cerrar el tercer cuarto. Igualmente se había envalentonado Roman Sorkin en el juego interior de un Maccabi que hizo la 'goma' con su ventaja (81-74, 86-81) y que aguantó gracias al despertar anotador de TJ Leaf.

Esta nueva derrota, la segunda consecutiva ante los exiliados equipos de Israel, dejó a los baskonistas con un balance de 3-8 en los puestos más bajos de la tabla clasificatoria. Por su parte, el conjunto entrenado por Oded Kattash se situó con ese mismo balance de 3-8 como inquilino de una zona de momento alejada del 'play-in'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MACCABI TEL AVIV, 89 - BASKONIA, 83 (53-43, al descanso).

--EQUIPOS.

MACCABI TEL AVIV: Blatt (4), Walker IV (10), Hoard (17), Brisset (2) y Sorkin (13) --quinteto inicial--; Clark III (11), Dowtin (10), Leaf (19) y Rayman (3).

BASKONIA: Simmons (12), Villar (-), Diallo (11), Sedekerskis (9) y Diop (4) --quinteto inicial--; Howard (5), Nowell (4), Spagnolo (7), Luwawu-Cabarrot (19), Kurucs (2), Diakite (5) y Frisch (5).

--PARCIALES: 25-18, 28-25, 18-25 y 18-15.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Jovcic y Celik. Eliminaron por faltas personales a Kurucs y Diakite en el Baskonia.

--PABELLÓN: Aleksandar Nikolic Hall.