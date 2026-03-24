Archivo - Paolo Galbiati, head coach of Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz gestures during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 15 match between Real Madrid and Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz at Movistar Arena on December 11, 2025 in Madrid, - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Baskonia quiere recuperar en el Buesa Arena la sonrisa europea

El equipo vitoriano espera romper ante su público y frente al Estrella Roja una pésima racha de siete derrotas seguidas

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia tratará de aprovechar la energía que siempre le transmite su afición en el Fernando Buesa Arena para romper su actual racha negativa en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en la visita de este miércoles del Estrella Roja serbio, más motivado a nivel clasificatorio.

El conjunto vitoriano está pasando por un mal momento en una máxima competición continental donde nunca ha podido estar cerca de los mejores y un pequeño 'via crucis' en la actualidad por no tener ya desde hace varias jornadas opciones de jugar los 'playoffs' y por impedirle el descanso necesario para recuperarse físicamente de la exigencia de la Copa del Rey.

Con todo, el conjunto que entrena Paolo Galbiati, al que los problemas físicos tampoco le están ayudando demasiado, ha encadenado una mala racha de siete derrotas consecutivas, encajando además 90 o más puntos, y ha perdido nueve de sus últimos diez encuentros en la Euroliga, donde no gana desde el pasado 30 de enero.

Una dinámica que intentará frenar con el aliento de su animosa grada, aunque enfrente tendrá un rival que viene a Vitoria con más motivación, pero también con más presión. El Estrella Roja está firmando una buena temporada en la competición y llegará al Buesa Arena en su pelea por alcanzar el 'Top 6' con un balance de 18 victorias, el doble que el Baskonia, que en caso de batirle podría hacer un favor al resto de equipos españoles, sobre todo a un Barça que tiene el mismo número de victorias que el conjunto serbio, que el viernes visita al Palau Blaugrana.

El equipo de Sasa Obradovic no es tan fiable como cuando juega en ante su entusiasta hinchada en Belgrado y sólo ha ganado en seis de sus 15 salidas, perdiendo en las dos últimas, ante Panathinaikos y Olympiacos, aunque ha sido capaz de ganar en canchas complicadas como la de la Virtus, el AS Monaco y el Fenerbahce.

Los ex Chima Moneke y Codie Miller-McIntyre, y Jordan Nwora, lideran un combinado balcánico con buen físico y que se ha impuesto en los tres últimos partidos a un Baskonia que seguirá sin poder contar con Markus Howard, Rodion Kurucs, Khalifa Diop, Tadas Sedekerskis y Stefan Joksimovic, y algo 'tocado' a Gytis Radzevicius.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Forrest, Villar, Luwawu-Cabarrot, Omoruyi y Diakité --posible quinteto inicial--; Simmon, Nowell, Spagnolo, Frisch, Edwards, Radzevicius, Hrabar y Bol.

ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre, Dobric, Nwora, Moneke y Rivero --posible quinteto inicial-- Motiejunas, Butler, Bolomboy, Ojeleye, Kalinic, Dos Santos, Izundu y Carter.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Zamojski y Peerandi.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/#Vamos.