El Baskonia será cabeza de serie en la Copa

Dreamland Gran Canaria - Kosner Baskonia - ACB PHOTO

El equipo vasco venció en Gran Canaria y se medirá con La Laguna Tenerife en la Copa; el Barça lo hará con UCAM Murcia

Victorias de Real Madrid y Barça, y derrota del Valencia en la jornada 19

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia se impuso (75-97) al Dreamland Gran Canaria en el partido pendiente de la primera vuelta para lograr la condición de cabeza de serie en la Copa del Rey, mientras que en los partidos de la jornada 19 de este domingo destacaron las victorias de Real Madrid y Barça, y la derrota del Valencia Basket.

El equipo vasco contó con un gran Timothé Luwawu-Cabarrot (23 puntos y 27 de valoración) para vencer en su visita a la isla y terminar con las cuentas de una Copa que ya estaba sorteada. El Baskonia será cabeza de serie y, por tanto, se medirá a La Laguna Tenerife en cuartos de final, mientras que el UCAM Murcia, que aspiraba a serlo también, será rival del Barça.

Además, el Real Madrid afianzó su liderato, 17 triunfos, y más con la derrota después del Valencia Basket (14), con un asedio sin fin al colista Coviran Granada (94-79). David Krämer firmó su mejor partido de blanco (22 puntos) y los de Sergio Scariolo encontraron consuelo en liga a las dos derrotas de Euroliga esta semana.

Por su parte, el Valencia Basket no pudo (90-87) con un fuerte Asisa Joventut, que aguantó el toma y daca con los de Pedro Martínez. Cameron Hunt (16 puntos) y Ricky Rubio (15) fueron artífices del triunfo que permitió a la 'Penya' mantener el 'Top 8', con 11, y salir de un bache de tres derrotas seguidas.

Mientras, el Barça, tercero con 13 victorias, aguantó la presión del Bàsquet Girona y ganó un apretado derbi en el Palau (97-92). Will Clyburn (21 puntos), Darío Brizuela (19) y Willy Hernangómez (21 de valoración) fueron los mejores en los de Xavi Pascual, que cerca estuvieron de pagar su relajación en la segunda parte.

Además, el BAXI Manresa venció a domicilio (90-99) al Hiopos Lleida para igualar a su rival en la tabla con ocho triunfos. Los del Bages anotaron 17 triples para asaltar Barris Nord, con seis jugadores en dobles dígitos de anotación, siendo Pierre Oriola y Agustín Ubal los máximos artilleros con 17 puntos ambos.