Nadir Hifi, Paris Basketball - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Baskonia sigue de resaca

Los de Galbiati firmaron un pobre encuentro en casa contra el Paris, como contra el Valencia Basket, tras ganar Copa

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia cayó (81-97) contra el Paris Basketball este viernes en la jornada 30 de la Euroliga celebrada en el Fernando Buesa Arena, tirando sus pocas opciones de pelear por algo en la máxima competición continental ante un rival de su liga.

Los de Paolo Galbiati llegaron a ir 26 puntos abajo, fusilados por la artillería de un inspirado rival, pero sin apenas defender ni mostrar carácter en una nefasta primera mitad. Tras el descanso, la tímida reacción del Baskonia le valió para apenas maquillar, y quedarse con 9 triunfos, coqueteando con ser el peor equipo.

El cuadro de Vitoria dio la campanada hace menos dos semanas ganando la Copa del Rey, pero la resaca está durando demasiado. Lo siguiente del título han sido dos duras palizas, encima ante su público, contra Valencia Basket y, esta vez, contra un Paris que se fue a las 11 victorias. Dos cuartos duró el partido, la quinta derrota seguida de los vascos y un via crucis para las ocho jornadas restantes, casi matemáticamente descartados para el 'Top 10'.

De inicio apuntó a un duelo de triples, pero el acierto estuvo del lado visitante. La defensa azulgrana, más allá del intento de Markquis Nowell, no se dio por aludida y no dejó de encajar sobre todo en un nefasto segundo cuarto donde sufrieron un 3-19 en cinco minutos. Nadir Hifi (21 puntos), Justin Robinson (19) y Jared Rhoden (16) encabezaron el asedio ante un ausente Baskonia.

Tras el descanso, Mamadi Diakité y Eugene Omoruyi sacaron algo de orgullo del campeón de Copa, pero el intercambio de golpes del tercer cuarto no cambió la losa azulgrana, que llegó a los 26 puntos abajo (41-67). El Baskonia recortó distancias en el inicio del último cuarto pero Francesco Tabellini se encargó de arengar al equipo francés para rubricar su tercera victoria seguida.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 81 - PARIS BASKETBALL, 97. (37-58, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons (12), Forrest (4), Radzevicius (3), Omoruyi (17) y Diakite (11) --quinteto inicial--; Howard (2), Nowell (6), Villar (-), Frisch (13), Joksimovic (-), Luwawu-Cabarrot (13).

PARIS BASKETBALL: Robinson (19), Herrera (6), Rhoden (16), Cavaliere (-) y Dokossi (2) --quinteto inicial--; Hifi (21), Stevens (11), Faye (2), Morgan (5), Ouattara (3), Hommes (6), Willis (6).

--PARCIALES: 20-24, 17-34, 23-26, 21-13.

--ÁRBITROS: Pukl, Vilius y Koljensic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Buesa Arena.