Bautista cae en Basilea y se complica estar en Londres

Publicado 25/10/2019 17:53:38 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista se complicó sus opciones de estar en las Finales de la ATP de Londres tras caer este viernes en los cuartos de final del torneo de Basilea (Suiza), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura cubierta, ante el estadounidense Reilly Opelka en tres sets por 6-3, 3-6, 6-3.

El castellonense, cuarto cabeza de serie de la cita, no pudo en esta ocasión con el 'cañonero' americano, al que había derrotado hace unos días en el Masters 1.000 de Shanghai (China) y que ahora aprovechó a la perfección el poderío de su servicio y sus opciones al resto.

Opelka firmó 31 saques directos y sólo perdió cinco de los 54 puntos que jugó con su primer servicio, dando sólo opciones al resto de Bautista cuando tuvo que jugar con segundos servicios, con los que sólo ganó el 22 por ciento de sus puntos.

Bautista no supo sacar partido al tempranero 'break' que logró en el primer set. El americano recuperó esa desventaja al instante y luego no dejó pasar otra oportunidad en el octavo juego para conseguir otra rotura clave, aunque con 5-3, el español no pudo sujetar un 0-40.

En el segundo parcial, Bautista sí consiguió blindar su servicio y fue él el que no desperdició su oportunidad en el sexto juego para quebrar y coger una ventaja que llevó el partido a un tercer y definitivo set.

Ahí, la igualdad se mantuvo hasta que Opelka, siempre por delante en el electrónico, presionó al castellonense, que perdió su servicio de forma falta en el octavo juego. Bautista se jugará estar en la cita de 'maestros' en el Masters 1.000 de París-Bercy.