Bautista se despide de Montpellier en segunda ronda

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista ha caído eliminado en los octavos de final del torneo de Montpellier, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura en condiciones indoor, tras perder ante el estadounidense Martin Damm en dos sets (6-1, 6-3) en un partido que no llegó a la hora de juego.

Ya desde el primer set, Damm demostró su dominio desde el inicio, manteniendo su servicio y logrando dos 'breaks' que le permitieron cerrar el set por un contundente 6-1, sumando los primeros cinco juegos de manera consecutiva. Una primera manga en la que el español sólo sumó un punto ganador.

En el segundo set, la historia no fue muy diferente, con Bautista impotente al resto. Así, los 'break' conseguidos por el estadounidense en el segundo y quinto juego al resto terminaron por cerrar el partido (6-3) antes de que se cumpliera la hora de juego.