Bautista: "He tenido muchas opciones en el tercer set"

El tenista español Roberto Bautista aseguró que dejó escapar "demasiadas opciones" para hacerse con la victoria este martes en su partido contra el ruso Andrey Rublev en las Finales de la Copa Davis de Madrid y remarcó que pese a eso había hecho "méritos para ganar" a un rival al que le salió "bien" jugarse sus golpes.

"He tenido demasiadas opciones de consolidar el partido, muchas opciones en el tercer set y si no las culminas, al final se escapan este tipo de partidos. Creo que he hecho méritos para ganar, lo he dejado todo en la pista, pero en ocasiones el deporte es así de caprichoso y hoy no ha querido caer de mi lado", lamentó Bautista tras el encuentro.

El castellonense reiteró que la clave fue las "dos veces" que estuvo con rotura por delante en el parcial definitivo y que al no aprovecharlas dio "un poco de vida" a un rival que cree que "al final estaba muy cansado". "Ha dejado la mano en los últimos dos juegos y creo que me ha hecho siete 'aces' en los dos últimos saques. Ha querido jugar rápido y le ha salido bien", indicó.

Finalmente, confesó que se sintió "muy bien" con el apoyo del público, "La sensación de jugar en Madrid ha sido increíble. El apoyo de la afición ha sido muy bueno y ahora más que nunca les seguimos necesitando. Tenemos opciones de revertir la situación y de sacar la eliminatoria, hay que seguir animando", comentó el nueve del mundo.

Por su parte, Andrey Rublev celebró haber sacado adelante "un partido increíble en un ambiente muy bueno". "Creo que la gente se ha divertido y yo también. Ha sido un partido muy bueno y no importa quien haya ganado porque al público le ha gustado mucho lo que ha visto", admitió el ruso.