Bautista supera el debut en Cincinnati y Munar cae en primera ronda

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista superó su primer compromiso en el torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1000 de la temporada, mientras que su compatriota Jaume Munar cayó en primera ronda.

El castellonense, en su primer partido en la gira norteamericana sobre pista dura, dio cuenta este viernes del alemán Daniel Altmaier en dos sets (7-6(5), 7-6(1)). Un estreno competido para coger confianza en la toma de contacto con la superficie, en una cita de Ohio donde llegó a semifinales en la edición de 2020.

Bautista dio la vuelta a un 'break' en contra en el primer set, que se decidió en la muerte súbita. Ahí, el español fue mejor y se adelantó con una autoridad que mantuvo en la segunda manga, donde rompió en el tercer juego. Entonces, el alemán se aferró a la pista, se salvó de una segunda rotura y forzó otro 'tie-break'.

Pese al momento de zozobra, Bautista se recompuso con un serio desempate donde rubricó su victoria por la vía rápida, que le cita en segunda ronda con el británico Cameron Norrie. El español maneja un mal historial con Norrie, 4-0 en duelos directos, con la última derrota hace algo más de un mes en Wimbledon.

Por su parte, Munar alargó un paso complicado por las pistas duras de Canadá y Estados Unidos al caer ante el argentino Francisco Comesaña por un doble 6-4. El balear buscaba ganar por primera vez un partido en el cuadro principal de Cincinnati pero no aprovechó bien sus muchas oportunidades de 'break' (1/10).