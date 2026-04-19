El Bayern culmina la 35ª Bundesliga para su palmarés

Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga - Tom Weller/dpa

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bayern de Múnich venció (4-2) al Stuttgart este domingo en la jornada 30 de la Bundesliga para ser campeón de su 35ª liga alemana, ampliando su dominio en el segundo año con Vincent Kompany en su banquillo y en busca de más esta campaña.

El campeón repitió en Alemania, dejando ya lejos el paréntesis del Bayer Leverkusen dentro del dominio total del Bayern: 13 de las últimas 14 Bundesligas. Los de Kompany, que necesitaban solo un punto para hacerlo matemático en el Allianz Arena a cuatro jornadas del final por las dos últimos derrotas del Borussia Dortmund, dieron la vuelta al gol a los 20 minutos de Chris Fuhrich.

Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies pusieron el 3-1 al descanso. En el segundo tiempo, Harry Kane saltó al campo para redondear la fiesta, que no fue completa al conocerse la lesión de Serge Gnabry, de un Bayern que busca un nuevo triplete, en semifinales de la Copa alemana y de la Champions tras eliminar al Real Madrid.